وفد الكاثوليكية بالمنيا يزور كنيسة الأنبا بيشوى

جدة - نرمين السيد - أوفد الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأب أنطون فؤاد، راعى كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة، يرافقه بعض أعضاء مجلس الرعية، إلى مقر كنيسة القديس الأنبا بيشوى للأقباط الأرثوذكس، بالمنيا الجديدة.





والتقى وفد الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالمنيا، نيافة الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، كما شارك فى هذا اللقاء أيضا الأب يوساب عزت، راعى كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا الجديدة. وتأتى هذه الزيارة فى إطار حرص الكنيسة الكاثوليكية على التضامن مع رعية الأنبا بيشوى، التى شهدت وقوع حريق محدود ظهر أمس الثلاثاء.

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