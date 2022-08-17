وزيرة البيئة : إنتهاء أعمال مكافحة التلوث الزيتى بعدد من شواطئ مدينة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 02:30 مساءً - د. ياسمين فؤاد : جارى تحليل عينة من التلوث وتحديد البصمة الطيفية لمعرفة المتسبب وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كافة الإجراءات التى أتخذتها الوزارة ومحمياتها الطبيعية بجنوب سيناء بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء ، والتى ساهمت فى السيطرة على البقعة الزيتية التى ظهرت بمناطق الايل جاردن والعصلة والزرنوق بمدينة دهب بجنوب سيناء.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد أصدرت توجيهاتها لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة ومحميات جنوب سيناء لتشكيل لجنة عاجلة لمعاينة التلوث وإتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على الحادث، حيث تم عمل مسح للمنطقة ، وأسفرت المعاينة عن وجود قطع صغيرة الحجم من الزيت الخام بأحجام (من 5سم الي ما يقارب المتر) مشتتة ومنتشرة بمساحات متفرقة علي الشاطئ بعدد من المناطق مما أدى إلى تلويث مساحات من الرمال والصخور الشاطئية .

وأوضحت الوزيرة ا أنه تم إبلاغ مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت بشرم الشيخ التابع لوزارة البيئة ، حيث قام على الفور بأعمال المسح والمكافحة الفورية، كما تم التنسيق مع مجلس مدينة دهب للدفع بعمال شركة النظافة المسئولة عن المدينة، كما قام رئيس مدينة دهب بالدعم بعدد 50 فرد من المجتمع المحلي للمساعدة اليدوية في إزالة ورفع تلك الملوثات، وقد تم الانتهاء من نظافة المناطق الشاطئية التى تعرضت للتلوث بطول حوالي 1500م ، و نقل تلك المخلفات بواسطة سيارات مجلس المدينة الي المقلب المخصص لذلك، كما تم عمل إسترجاع حوالى 4 طن من المخلفات الزيتية.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن محميات جنوب سيناء قامت بجمع عينة من الملوثات الزيتية من الأماكن المتضررة لتحليلها بمعامل فرع جهاز شئون البيئة بالسويس للوقوف على مصدرها وتحديد البصمة الطيفية لعينة التلوث البترولي ومعرفة المتسبب وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.