اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية فى المنوفية بنسبة نجاح 80.31%

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية فى تصريح اليوم إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 24 ألفا و890 طالبا وطالبة، نجح منهم 17 ألفا و711 طالبا وطالبة.

وأشارت إلى أن المحافظ اعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية المهنية دور أغسطس 2022، وبلغ عدد المتقدمين 1365 طالبا وعدد الحاضرين والناجحين بلغ 874 طالبا وطالبة، وكذلك نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للصم دور أغسطس 2022 بنسبة نجاح 75%، ونتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للمكفوفين دور أغسطس 2022 بنسبة نجاح 66.67%.