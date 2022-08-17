وزيرة البيئة: انتهاء أعمال مكافحة التلوث الزيتى بعدد من شواطئ مدينة دهب

جدة - نرمين السيد - تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإجراءات التى اتخذتها الوزارة ومحمياتها الطبيعية بجنوب سيناء بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، والتى ساهمت فى السيطرة على البقعة الزيتية التى ظهرت بمناطق الايل جاردن والعصلة والزرنوق بمدينة دهب بجنوب سيناء.





وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أصدرت توجيهاتها لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة ومحميات جنوب سيناء لتشكيل لجنة عاجلة لمعاينة التلوث واتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على الحادث، حيث تم عمل مسح للمنطقة وأسفرت المعاينة عن وجود قطع صغيرة الحجم من الزيت الخام بأحجام (من 5 سم الى ما يقارب المتر) مشتتة ومنتشرة بمساحات متفرقة على الشاطئ بعدد من المناطق مما أدى إلى تلويث مساحات من الرمال والصخور الشاطئية .

وأوضحت الوزيرة، أنه تم إبلاغ مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى بالزيت بشرم الشيخ التابع لوزارة البيئة، حيث قام على الفور بأعمال المسح والمكافحة الفورية، كما تم التنسيق مع مجلس مدينة دهب للدفع بعمال شركة النظافة المسؤولة عن المدينة، كما قام رئيس مدينة دهب بالدعم بعدد 50 فردا من المجتمع المحلى للمساعدة اليدوية فى إزالة ورفع تلك الملوثات، وقد تم الانتهاء من نظافة المناطق الشاطئية التى تعرضت للتلوث بطول حوالى 1500م، و نقل تلك المخلفات بواسطة سيارات مجلس المدينة إلى المقلب المخصص لذلك، كما تم عمل استرجاع حوالى 4 أطنان من المخلفات الزيتية.

وأضافت ياسمين فؤاد أن محميات جنوب سيناء قامت بجمع عينة من الملوثات الزيتية من الأماكن المتضررة لتحليلها بمعامل فرع جهاز شؤون البيئة بالسويس للوقوف على مصدرها وتحديد البصمة الطيفية لعينة التلوث البترولى ومعرفة المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.