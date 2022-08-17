ننشر الأماكن الخالية لتنسيق المرحلة الثانية (الشعبة الأدبية)

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الأماكن الخالية لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية.

تنسيق المرحلة الثانية

وجاءت الأماكن الخالية على النحو التالى:

المصرى العالى سياحة وفنادق بمصر الجديدة.

تربية نوعية فنية المنصورة.

تربية نوعية موسيقية دمياط.

تربية نوعية فنية بنها.

الفنى التجارى بدمياط.

الفنى للفنادق الإسكندرية.

النيل العالى للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة.

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة.

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية).

تربية نوعية موسيقية عين شمس.

رأس البر العالى للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية.

العالى للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا.

آداب انتساب موجه أسيوط.

تربية نوعية موسيقية المنصورة.

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية.

الفنى للخدمة الاجتماعية بقنا.

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة.

حقوق انتساب موجه بنى سويف.

تربية رياضية بنات العريش.

تربية (طفولة) أسوان.

العالى للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس.

الفنى التجارى بالمنصوره.

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية.

تربية نوعية فنية دمياط.

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

معهد المنيا العالى للغات

تربية رياضية بنين السويس

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

العالى للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالى نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

العالى سياحة وفنادق الغردقة

الفنى التجارى بالمطريه

معهد عالى حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

العالى دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

المعهد المصرى لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

تربية نوعية موسيقية طنطا

العبور العالى ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

العالى خدمه إجتماعيه بور سعيد

تربية رياضية بنات بنها

العالى الفندقى بالاقصر إيجوث

العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات الإدارية بأبى قير

تربية (تعليم ابتدائى) الوادى الجديد

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية فنية الفيوم

آداب انتساب موجه المنيا

العالى للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالى للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

العالى للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى وإنجليزى

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (تعليم ابتدائى) العريش

تربية نوعية أسوان

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية (تعليم ابتدائى) أسوان

تربية نوعية فنية القاهرة

معهد عالى تعاون زراعى شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

معهد الألسن العالى بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية نوعية فنية جنوب الوادى

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية نوعية موسيقية المنيا

حقوق انتساب موجه الزقازيق

عالى دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

تربية رياضية بنات السويس

القاهرة العالى إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية أسيوط

تربية نوعية موسيقية المنوفية

مصر العالى شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

تربية رياضية بنات أسوان

تربية (طفولة) الوادى الجديد

طيبة العالى بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تجارة انتساب موجه العريش

تربية نوعية فنية أسيوط

القاهرة العالى لغات وترجمة فورية بالمقطم

خدمة اجتماعية أسوان

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية رياضية بنات جنوب الوادى

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بنى سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلى جامعة الفيوم

تربية رياضية بنات الوادى الجديد

حقوق انتساب موجه طنطا

سياحه وفنادق الاقصر

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

التكنولوجى العالى 10 رمضان إدارة أعمال

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

خدمة اجتماعية أسيوط

تربية (طفولة) العريش

تربية نوعية فنية أسوان

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنين مطروح

العالى الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

تربية رياضية بنين أسوان

العالى للدراسات الادبية كنج مريوط

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

المعهد العالى للغات بأسوان

العالى حاسبات ونظم تجمع أول

أقتصاد منزلى العريش

نظم معلومات ادارية قطاميه

العالى سياحه وفنادق 6 اكتوبر

النيل العالى للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

العالى الكندى تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

تربية رياضية بنين أسيوط

سياحة وفنادق بنى سويف

آداب انتساب موجه أسوان

تربية نوعية فنية طنطا

دار العلوم أسوان

العالى للسياحه والفنادق وإرشاد السياحى بأبى قير

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين جنوب الوادى

حقوق انتساب موجه جنوب الوادى

معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

تجارة انتساب موجه السويس

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائى) السويس

تربية رياضية بنات المنيا

العالى ترميم الآثار بأبى قير

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه عين شمس

تربية فنية المنيا

تربية رياضية بنين الوادى الجديد

تربية رياضية بنات سوهاج

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تربية نوعية سوهاج

تربية رياضية بنات دمياط

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ

تربية نوعية مطروح

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية (طفولة) جنوب الوادى بالغردقة

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

تربية رياضية بنين سوهاج

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

آداب انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه أسوان

حقوق انتساب موجه القاهرة

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

سياحة وفنادق مطروح

المعهد العالى للغات بالمنصورة

آداب المنيا

تربية رياضية بنين المنيا

تربية نوعية المنيا

سياحة وفنادق المنيا

العالى للغات بمصر جديده

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنين بنى سويف

تربية نوعية كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائى) بنى سويف

آداب بنى سويف

دار العلوم المنيا

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه أسيوط

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه بنى سويف

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه الفيوم

الفنى لترميم الآثار بالاقصر

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية الوادى الجديد

حقوق حلوان

تربية العريش

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية (تعليم ابتدائى) جنوب الوادى

تربية نوعية جنوب الوادى

آداب جنوب الوادى

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية رياضية بنين دمياط

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائى) سوهاج

آداب سوهاج

حقوق الإسكندرية

تربية نوعية فنية الإسكندرية

حقوق انتساب موجه سوهاج

العالى للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

تربية (تعليم ابتدائى) مطروح

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه جنوب الوادى

تربية أسوان

تربية (تعليم ابتدائى) أسيوط

تربية (تعليم ابتدائى) جنوب الوادى بالغردقة

حقوق أسيوط

حقوق أسوان

حقوق طنطا

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنات طنطا

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

تربية (تعليم ابتدائى) دمياط

حقوق مدينة السادات

آداب أسيوط

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية نوعية بور سعيد

آداب انتساب موجه دمياط

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

حقوق الفيوم

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية رياضية بنين بنها

حقوق بنها

سياحة وفنادق مدينة السادات

تربية نوعية بنها

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

أقتصاد منزلى حلوان

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

تربية (تعليم ابتدائى) قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

معهد الألسن العالى بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

حقوق المنوفية بشبين الكوم

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

سياحة وفنادق الفيوم

حقوق الزقازيق

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية نوعية دمياط

تربية (طفولة) جنوب الوادى

تربية (طفولة) سوهاج

حقوق المنصورة

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

تربية (تعليم ابتدائى) الفيوم

دار العلوم الفيوم

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (طفولة) السويس

تربية نوعية الفيوم

تربية (طفولة) دمنهور

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

العالى للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالى للغات 6 اكتوبر

العالى للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

تربية نوعية عين شمس

حقوق بنى سويف

عالى خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

العالى للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالى دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

العالى خدمه اجتماعيه سوهاج

تجارة انتساب موجه سوهاج

معهد عالى دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالى خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالى خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالى خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالى خدمه إجتماعيه اسوان

معهد عالى خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

العالى خدمه اجتماعيه بنها

تربية رياضية بنات الفيوم

المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

حقوق انتساب موجه أسيوط

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه بنى سويف

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

الفراعنة العالى لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفراعنة العالى إدارة أعمال

آداب انتساب موجه جنوب الوادى

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

معهد العجمى العالى للعلوم الادارية

التكنولوجى العالى إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد المصرى لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الجزيره العالى للاتصال والاعلام بالمقطم

العالى النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحى مصر جديده

العالى سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربى / انجليزى

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية موسيقية سوهاج

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

ش.مطاعم فنى سياحة قنا

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

المعهد العالى للإدارة بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

خدمة اجتماعية الفيوم

تربية نوعية موسيقية أسوان

عالى دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالى للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالى قاهرة سياحة وفنادق مقطم

حقوق انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

آداب انتساب موجه الوادى الجديد

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادى

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

العالى للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

عالى إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

معهد عالى قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

الجزيره العالى حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

العالى للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

تربية نوعية موسيقية أسيوط

عالى درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالى للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالى دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزه

ش.مطاعم فنى سياحة مطريه

ش.مطاعم فنى سياحة اسكندرية

المدينةالعالى للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

خدمة اجتماعية تنموية بنى سويف

دار العلوم انتساب موجه أسوان

طيبة العالى شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

الفراعنة العالى سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

العالى للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

العالى خدمه اجتماعيه المنصوره

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بنى سويف

العالى خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

معهد اكتوبر العالى للاقتصاد

عالى علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

العالى للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالى إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالى إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالى تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالى تسويق شعبة تسويق تجمع أول

الجزيرة العالى شعبة تجارة المقطم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العالى تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

معهد عالى تعاون زراعى شعبة تسويق دولى شبرا الخيمة

العبور العالى ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالى شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

العالى حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

دار العلوم انتساب موجه المنيا

مصر العالى بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد عالى حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

الفنى التجارى ببورسعيد

الفنى التجارى بالاسكندريه

الفنى التجارى بطنطا

الفنى التجارى بقويسنا

الفنى التجارى ببنها

عالى طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادى

معهد الوادى العالى للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالى للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالى للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالى للعلوم الأدارية قسم محاسبة

القاهرة العالى لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

الفنى التجارى بالروضه

الفنى التجارى بشبرا

العالى للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالى للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالى للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

معهد عالى طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

العالى للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

الفنى التجارى باسيوط

الفنى التجارى باسوان

الفنى التجارى بدمنهور

الفنى التجارى بالزقازيق

الفنى التجارى بسوهاج

الفنى التجارى بقنا

الفنى التجارى بالمحله الكبرى

الفنى التجارى بالعريش

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

المدينة العالى للغات الدولية بشبرامنت

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

معهد عالى خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالى سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث

معهد عالى سياحه وفنادق كنج مريوط

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)

الفنى للفنادق المطريه

الفنى للفنادق بور سعيد

الفنى للفنادق قنا

تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

معهد الألسن العالى شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالى سياحه وفنادق رأس سدر

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

حقوق انتساب موجه بنها

تربية نوعية موسيقية بنها.