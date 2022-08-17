مدبولى يتابع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - زار رئيس الوزراء مبنى الشركة المصرية للتجارة الالكترونية (MTS) بنطاق ميناء الإسكندرية، والذى يتم من خلاله تطبيق النافذة الواحدة للتسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI» ومن بينها ميناء الإسكندرية.





وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى ميناء الإسكندرية، لتفقد سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالميناء، يرافقه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، واللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، واللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، واللواء حسين الجزيرى، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

كما تفقد رئيس الوزراء المركز اللوجستى المطور بميناء الاسكندرية، ضمن إطار مبنى "MTS" وأجرى حديثاً مع بعض متلقى الخدمة الموجودين بالمركز، الذين أثنوا على سير العمل وأسلوب ادارة المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية "نافذة"، وتعرف أيضاً على دورة العمل بالمنظومة من خلال حوار مع عدد من الموظفين، وتابع نموذجاً للتعامل مع أحد الموضوعات والذى تمثل فى تظلم تم تلقيه والرد عليه الكترونياً عبر المنظومة.

واستمع رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى شرح حول كافة جوانب التطبيق الفعلى للمنظومة الموحدة، حيث أشار وزير المالية، إلى أن مصر تعدُ ضمن أوائل الدول التى قامت بتطبيق منظومة"ACI"، والتى تسهم فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض متوسط زمن الإفراج وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، خاصة مع واردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.

من جانبها أوضحت الدكتورة منى ناصر، أن منصة "النافذة الواحدة للتجارة القومية" تغطى أكثر من 96٪ من واردات مصر عبر 13 مركزًا لوجستياً بالمنافذ الجمركية، تمت إقامتها بموانئ القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان، بالإضافة إلى المركز اللوجستى لكبار العملاء بالقاهرة، بما يسهم فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وتحسين تصنيف مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة، هى: التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى.

وأشارت مساعد وزير المالية إلى أنه يتم العمل على تقديم الدعم الفنى الفورى للتعامل مع التحديات والعقبات التى قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية، حيث تم زيادة أعداد فريق الدعم الفنى لمنظومة "ACI"، وتخصيص شباك لجميع المشكلات اللوجيستية بمنظومة "نافذة" بكل مركز لوجيستى، وتزويد مراكز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفورى مع أى استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار 24 ساعة، ويتم أيضاً تطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة، والتوسع فى إدخال أجهزة الفحص بالأشعة لجميع المنافذ الجمركية لإحكام الرقابة عليها، لافتأً إلى أن الخدمات المقدمة من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مربوطة الكترونياً بمنظومة "ACI".