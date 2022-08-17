حياة كريمة تنعش قرى البحيرة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ونفذت المبادرة 8344 مشروعاً جديداً فى شتى القطاعات بمحافظة البحيرة، وبلغت تكلفة المشروعات الجديدة أكثر من 44 مليار جنيه. وتخدم المشروعات 42 قرية رئيسية تضم 3967 قرية وتابعاً، حيث يصل إجمالى السكان فى المراكز المستهدفة 3.5 مليون مواطن. وغطت المشروعات حوالى 50% من مساحة المحافظة، كما أطلقت عدد من القوافل الطبية وتقديم الأدوية والفحوصات مجاناً، وأطلقت أيضا مبادرة للأنشطة الرياضية فى 43 مركز شباب بالمحافظة.

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