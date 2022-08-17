وزير القوى العاملة: توفير فرص عمل للشباب من أولوياتنا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن القيادة السياسية تدعم تمكين المرأة وتفعيل دورها، منوها بأن الوزارة لديها وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة، ويترأسها وزير القوى العاملة، وهى تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى منشآت القطاع الخاص والقضاء على التمييز وتمكين المرأة وحمايتها وتوفير بيئة عمل لائقة لها.





وأشار الوزير إلى أن من أهم أولويات الوزارة فى هذه الفترة توفير فرص عمل خصوصا للشباب وذلك من خلال تدريبهم واثقال مهاراتهم لتسهيل إدماجهم فى سوق العمل، لافتا الى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد إستراتيجية وطنية للتشغيل والتى سنعمل على الانتهاء منها فى اقرب وقت.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، بروجر ياتس المدير التنفيذى لهيئة "بلان انترناشونال" لمنطقة الشرق الأوسط وشرق وجنوب أفريقيا، وذلك لمناقشة الإعداد لإبرام اتفاقية التعاون بين الوزارة والهيئة وتحديد أطر التعاون المستقبلية وكيفية تمويلها وتنفيذها.

ورحب وزير القوى العاملة بـ "روجر" فى مصر، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون وتنفيذ ما جاء فى البروتوكول من خلال تشكيل اللجنة التنسيقية والتى ستقوم بوضع خطة العمل وتنفيذها، منوها إلى أنه سيتم استكمال المسيرة التى بدأها وزير القوى العاملة السابق محمد سعفان.

وناقش اللقاء بروتوكول التعاون الذى تم إعداده فى يونيو 2022 بين الوزارة والهيئة وتوقيعه بشكل مبدئى من المختصين بالطرفين والذى يهدف إلى دعم كل المبادرات والجهود التى تشجع وتضمن التمكين الاقتصادى للفتيات والشباب، ويتضمن البروتوكول التعاون فى 3 محاور أساسية هى التدريب، والتشغيل، والمساواة بين الجنسين.

وفيما يخص التدريب المهنى قال الوزير إنه يعد من أهم الملفات المطروحة خلال الفترة القادمة، وخاصة أن الوزارة لديها 38 مركزا تدريبيا فى مختلف أنحاء الجمهورية وكذلك 27 وحدة تدريب متنقلة فى كل محافظة والتى تتمكن من الوصول إلى القرى النائية.

واستعرض اللقاء الانجازات التى تم تحقيقها من خلال الوحدة والتى تمثلت أهمها هو صدور القرار 43 والذى رفع الحظر الذى كان مفروضا على عمل النساء فى 33 مهنة،كما سمح بعمل النساء ليلا مع التزام صاحب العمل بتوفير وسيلة مواصلات آمنة، كما تم إعداد خطة وطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل والتى تم اعدادها بشكل تشاركى من خلال لجنة تم تشكيلها من كافة الجهات المعنية وبمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال فى أبريل 2022 ونسعى الآن لتنفيذها.

وأعرب روجر عن سعادته بلقاء الوزير، مهنئا بالمنصب الجديد، مؤكدا أن الهيئة لن تدخر جهدا فى سبيل التعاون لتحقيق استراتيجية الوزارة.

وقال إن أنشطة التعاون المتفق عليها بين الهيئة والوزارة تتمثل فى تقديم الدعم فيما يتعلق بتطوير سياسات عامة وأطر تشريعية تدعم مبدأ المساواة بين الجنسين فى مجال العمل العام، فضلا عن دعم مختلف التدخلات المعنية بتمكين المرأة وزيادة نسب مشاركتها بشكل عام وفى المناصب القيادية بشكل خاص بالإضافة إلى بناء قدرات الشباب والفتيات لمختلف الأنشطة الخاصة بالتمكين الاقتصادى.

حضر اللقاء من جانب الوزارة أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، ومن جانب الهيئة محمد كمال المدير القطرى للهيئة، وانجى سليمان مديرة الشراكات الاستراتيجية والتأثير الاجتماعى.