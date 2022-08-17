إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى والارتقاء به عالميا، والتحول نحو تعليم فنى أفضل "TE 2.0"؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، وتحسين جودته بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، جاء هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بإصلاح التعليم الفنى فى مصر.

وأوضحت الوزارة، أن عملية تطوير المناهج الدراسية للتعليم الفنى من خلال بنائها وفقا لمنهجية الجدارات، بالتشاور مع خبراء سوق العمل وأصحاب الأعمال، تعد إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية تطوير التعليم الفنى؛ حيث تؤكد هذه المناهج المطورة على ما يمكن للخريج تنفيذه من مهارات بدل من التركيز على ما يتوقع منه معرفته فقط.

وأشارت الوزارة، إلى أن تطوير المناهج بدأ بإعادة بناء وتنفيذ عدد (33) برنامجا دراسيا خلال العام الدراسى 2020/2019، وتلا ذلك تطوير عدد (15) برنامجا دراسيا خلال العام الدراسى 2021/2020، ثم تطوير عدد (37) برنامجا دراسيا آخر خلال العام الدراسى 2022/2021، ليصل إجمالى عدد المناهج المطورة إلى 85 منهجا.

وتابعت: "بلغ إجمالى عدد المدارس الفنية المطبق بها البرامج المطورة عدد 107 مدرسة فى سبتمبر 2019، وعدد (118) مدرسة فى سبتمبر 2020، وعدد (453) مدرسة فى سبتمبر 2021، وسيتم تطبيقه فى عدد (881) مدرسة فى سبتمبر 2022 بكافة نوعيات التعليم الفنى (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى- تعليم مزدوج)".

وأكدت الوزارة، أنه سيتم تطبيق البرامج الدراسية المطورة على جميع الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوى بكافة مدارس التعليم الفنى (الحكومية – الخاصة) المطبق بها هذه البرامج بمختلف نوعياتها، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تطوير كافة البرامج الدراسية مع تطبيقها بكافة مدارس التعليم الفنى فى سبتمبر 2024.

واستطردت: "تم اعتماد لائحة التقييم والتحقق من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عام 2022، والتى تعتمد على التقييم التكوينى، الذى يهدف إلى متابعة تقدم الطلاب وتقديم تغذية راجعة لهم تساعدهم على التقدم فى دراسة وحدات البرنامج الدراسى، حيث يتم تزويد المعلم والطالب بمعلومات حول مدى التقدم الذى أحرزه الطالب فى الجزء الذى درسه من الوحدة، ثم إجراء أعمال التحقق الداخلى والتحقق الخارجى، وفى هذا الصدد تم إعداد وتأهيل أكثر من (4000) محقق داخلى وخارجى بهدف التأكد من قرارات التقييم كجزء من ضمان جودة تطبيق البرامج الدراسية المطورة".

وأشارت إلى أن التقييم النهائى للطلاب سيتم فى السنة النهائية بمشاركة خبراء وممثلى سوق العمل من خلال مهمة يتم تصميمها وفقا للأنشطة والجدارات الأساسية للبرنامج ويتم تنفيذها داخل أماكن التدريبات العملية، وتقييم من قبل لجنة خارجية من المتخصصين فى مجال البرنامج تضم خبيرا من سوق العمل، وخبراء من التربية والتعليم فى نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الثالث من البرنامج (امتحان الدبلوم).

وأوضحت الوزارة أنه يجرى حاليا استئناف تدريب كوادر التعليم الفنى، بمشاركة شركاء التنمية مثل برنامج TVET الممول من الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية، ومشروع دعم التشغيل ومشروع الدعم الفنى لمبادرة التعليم الفنى الشامل الممول من الحكومة الألمانية عن طريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من هيئة المعونة الأمريكية حيث يستهدف قطاع التعليم الفنى تدريب عدد (40) ألف معلم استعدادا للعام الدراسى الجديد 2022/2023.

وأكدت أنه تم بالفعل تدريب 1250 متدربا من 423 مدرسة تعليم فنى (229 صناعى - 34 زراعى – 141 تجارى – 18 فندقى)، لمدة يومين، فى 32 ورشة عمل بعنوان "تأهيل مديرى مدارس ورؤساء لجان التقييم والتحقق وأعضاء شئون الطلاب بمدارس التعليم الفنى المطبقة للبرامج الدراسية المطورة فى 22 محافظة"، كما سيتم تدريب عدد (13) ألف معلم من خلال ورش عمل تهدف إلى تأهيل معلمى الصف الأول بمدارس التعليم الفنى المطبقة للبرامج الدراسية المطورة على أعمال التدريس وتقييم الطلاب خلال الفترة من 21 أغسطس الجارى إلى 1 سبتمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن الطلاب الناجحين فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المطورة يتم منحهم شهادتين، الأولى بمسمى "دبلوم المدارس الثانوية الفنية – نظام السنوات الثلاث" فئة فنى "ويدرج بها اسم البرنامج الدراسى، والشهادة الثانية هى شهادة باجتياز الطالب للجدارات المهنية المخططة للبرنامج الدراسى، خلال السنوات الثلاث بالبرنامج.