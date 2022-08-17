«الداخلية» توجه قافلة إنسانية وطبية بالفيوم والدقهلية ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - واصل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية توجيه القوافل (طبية - إنسانية) استهدفت عددا من القرى بنطاق محافظتى (الفيوم - الدقهلية) لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.. حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.





كما تم زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء.. فضلاً عن توقيع الكشف الطبى على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.

ويأتى ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، واستمرارا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك فى قريتك" - تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الموطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً

وقد لاقى ذلك قبولا واستحسانا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.