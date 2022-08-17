لا تفوتوا الدور الثانى.. رسالة مهمة من التعليم للمتظلمين من نتائج الثانوية

جدة - نرمين السيد - وقال رمضان فى تصريحات إلى "دوت الخليج"، إنه على طلاب الدور الثانى دخول الامتحان، وعدم انتظار نتيجة التظلم، وفى حالة استحقاق أحدهم لأى درجات إضافية سيحصل على حقه كاملا: "لو التظلم أقر إن الطالب ليه درجات إضافية هياخد حقه، لكن يدخل امتحان الدور الثانى تحسبا لعدم قبول تظلمه، وحتى لا يضطر لإعادة السنة".

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى السابق، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/ 2022، يوم السبت الموافق 6 أغسطس الجارى بنسبة نجاح 75.04%، وفتحت الوزارة باب التقدم بالتظلمات على النتائج إلكترونيا، أمام الطلاب اعتبارا من الاثنين الموافق 8 أغسطس الجارى ولمدة 10 أيام.

امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2022

وتنطلق امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2022، يوم السبت المقبل الموافق 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 30 من ذات الشهر.

وتنص المادة 28 من القانون رقم 139 لسنة 1981، على: "لكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة".

وبحسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم، فإن أعداد الراسبين بامتحانات الثانوية العامة، الذين لهم دور ثان أو ينتظرون إعادة السنة بمواد الرسوب، بلغ 152 ألفا و29 طالبا وطالبة.

التظلم من نتيجة الثانوية العامة

ويمكن للطلاب المتضررين من نتائجهم التقدم بتظلم من هنا ، بعد دفع 300 جنيه عن كل مادة لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال أحد منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم، ومن ثم متابعة الموقع لمعرفة موعد ومكان الاطلاع على ورقة إجابة الطالب مع نموذج الإجابة المعتمد.

ماذا بعد تقديم التظلم إلكترونيا؟

1) حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزى أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

2) الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

3) تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر.

4) يتم الاطلاع على صورة "البابل شيت" بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

5) يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع عليها بنفسه.

مرحلة ما بعد الاطلاع وتدوين الملاحظات

1) فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا.

2) يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

3) تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

أماكن تقديم التظلمات

ووافق الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تحديد بعض لجان النظام والمراقبة التى تتوسط المديريات التعليمية لتكون مقرا للاطلاع، بدلا من المركز الرئيسى للتقدير بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك فى إطار الحرص على تخفيف عبء الانتقالات على أولياء أمور الطلاب المتضررين من نتائجهم فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول 2022.

وأكدت الوزارة، أنه يتم الاطلاع على أوراق ونماذج الإجابة بمقرات لجان النظام والمراقبة الجديدة، بدء من يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022، ولحين الانتهاء من جميع التظلمات التى تم التقدم بها خلال الفترة القانونية المقررة.

وأضافت أنه بالنسبة للطلاب الذين حصلوا على مواعيد للاطلاع حتى يوم غد الخميس، ولن يتمكنوا من الحضور للسادس من أكتوبر، عليهمم التوجه إلى القطاع التابع لهم حسب الجدول التالى بداية من السبت المقبل.

وحددت الوزارة مقرات الاطلاع الآتية:

1- لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ)

لمديريات: الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ والبحيرة

العنوان: مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات 134 طريق الحرية شرق، تليفون 034202223

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم بالتظلمات على نتائج الثانوية العامة 2022 إلكترونيا، اعتبارا من اليوم 8 أغسطس الجارى ولمدة 10 أيام.

2- لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب)

لمديريات: الدقهلية، الشرقية ودمياط

العنوان: مدرسة المنصورة ث بنين ش أحمد ماهر المنصورة 0502244171

3- لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية

لمديريات: بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب وشمال سيناء

العنوان: المجمع التعليمى بالإسماعيلية 0643352749

4- لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط

لمديريات: المنيا، أسيوط، سوهاج والوادى الجديد

العنوان: مدرسة ناصر ث العسكرية شارع عدلى بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط 0882348046

5- لجنة النظام والمراقبة قطاع قنا

لمديريات: قنا، أسوان، الأقصر والبحر الأحمر

العنوان: مدرسة فاطمة الزهراء ث بنات حى المصالح بجوار مستشفى الهلال قنا 0963343578

6- المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر

لمديريات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية وبنى سويف، الفيوم

العنوان: المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر

وكان وزير التربية والتعليم السابق، أكد أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام تم إلكترونيا بنسبة 100% دون تدخل للعنصر البشرى على الإطلاق، وبالتالى لا مجال لوجود خطأ فى التصحيح، موجها نصيحة لطلاب الثانوية العامة بعدم التقدم بالتظلم إلا فى حالة التأكد من وجود خطأ فى البيانات أو تبديل أوراق الإجابة، ما ترتب عليه الحصول على درجات منخفضة، فيما عدا ذلك فلا داعى لإضاعة الوقت والأموال.