ننشر الحد الأدنى للقبول بالجامعات (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمرا صحفيا؛ لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة. تنسيق المرحلة الأولى

كما أعلن الوزير درجات الحد الأدنى للقبول بالجامعات وهى كالتالى: اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354 ألسن كفر الشيخ 351 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 348 سياسة واقتصاد السويس 345 سياسة واقتصاد بنى سويف 340 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338 ألسن عين شمس 338 ألسن الفيوم 337 ألسن جنوب الوادى فرع الغردقة 333 ألسن بنى سويف 333 ألسن المنيا 332 ألسن سوهاج 331 إعلام القاهرة 330 ألسن أسوان 330 ألسن الأقصر 329 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328 إعلام المنوفية 327 آثار دمياط 326 آثار عين شمس 324 آثار القاهرة 323 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 323 حقوق سوهاج 323 إعلام بنى سويف 321 آثار و لغات مطروح 320 الاعاقة والتأهيل بنى سويف 319 آثار الفيوم 319 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319 آثار أسوان 318 آثار الأقصر 317 آثار سوهاج 316 إعلام جنوب الوادى 316 آثار جنوب الوادى 315 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315 تربية الإسكندرية 312 تربية الزقازيق 312 تربية بور سعيد 311 تربية عين شمس 310 تربية المنصورة 308 تربية طنطا 307 آداب العريش 303 تربية بنها 303 فنون جميلة (فنون) حلوان 303 تربية (تعليم ابتدائى) الزقازيق 302 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301 آداب القاهرة 300 فنون جميلة (فنون) المنصورة 299 تربية دمنهور 298 تربية المنوفية بشبين الكوم 298 تربية (تعليم ابتدائى) المنصورة 296 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296 تربية مطروح 296 حقوق دمياط 296 تربية (تعليم ابتدائى) بور سعيد 295 تربية طفولة مبكرة المنصورة 293 تربية حلوان 293 تجارة المنصورة 292 تجارة دمياط 292 تربية المنيا 292 تجارة القاهرة 291 آداب عين شمس 291 تربية (تعليم ابتدائى) طنطا 290 تربية (تعليم ابتدائى) الإسكندرية 290 آداب الإسكندرية 290 تربية مدينة السادات 290 تجارة الإسكندرية 289 تجارة الزقازيق 288 فنون جميلة (فنون) المنيا 288 تربية الفيوم 287 فنون جميلة (فنون) أسيوط 287 تجارة جنوب الوادى 287 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 286 آداب حلوان 286 تربية (تعليم ابتدائى) عين شمس 285 سياحة وفنادق الإسكندرية 285 تجارة عين شمس 285 تربية كفر الشيخ 285 حقوق كفرالشيخ 285 تربية طفولة مبكرة المنوفية 284 آداب المنصورة 284 تجارة و إدارة أعمال حلوان 284 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283 تربية بنات عين شمس 283 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283 تربية (طفولة) طنطا 282 تربية جنوب الوادى 282 تربية طفولة مبكرة أسيوط 282 آداب بور سعيد 282 فنون جميلة (فنون) الأقصر 282 تربية السويس 282 آداب بنها 281 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280 تربية سوهاج 280 تربية (طفولة) الإسكندرية 280 آداب انتساب موجه القاهرة 280 تجارة بور سعيد 279 تربية أسيوط 279 تجارة انتساب موجه القاهرة 279 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278 تربية جنوب الوادى بالغردقة 278 آداب انتساب موجه الإسكندرية 278 تربية طفولة مبكرة القاهرة 277 تربية (تعليم ابتدائى) بنها 277 تجارة بنها 277 تربية (تعليم ابتدائى) المنوفية 276 تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276 آداب و علوم إنسانية السويس 276 تربية (تعليم ابتدائى) حلوان 276 تربية طفولة مبكرة دمنهور 275 دار العلوم القاهرة 275 تربية (تعليم ابتدائى) بنات عين شمس 275 تجارة كفر الشيخ 275 تربية نوعية الزقازيق 275 آداب انتساب موجه عين شمس 275 آداب الزقازيق 274 تجارة انتساب موجه المنصورة 274 تجارة انتساب موجه عين شمس 274 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 274 تربية بنى سويف 274 تربية (تعليم ابتدائى) دمنهور 274 آداب طنطا 274 حقوق جنوب الوادى 273 تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273 تربية (تعليم ابتدائى) المنيا 273 تربية طفولة مبكرة الفيوم 273 تربية (طفولة) عين شمس 273 تربية دمياط 273 آداب بنات عين شمس 272 آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 272 تربية نوعية القاهرة 272 آداب الوادى الجديد 272 آداب انتساب موجه حلوان 272 تربية طفولة مبكرة مطروح 272 تجارة أسوان 271 تجارة دمنهور 271 حقوق المنيا 271 تجارة طنطا 271 آداب دمياط 271 تجارة انتساب موجه الزقازيق 271 تجارة انتساب موجه دمياط 271 تجارة المنوفية بشبين الكوم 270 آداب المنوفية بشبين الكوم 270 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 270 تربية (تعليم ابتدائى) مدينة السادات 270 تجارة السويس 270 تربية طفولة مبكرة بنى سويف 270 آداب انتساب موجه المنصورة 270 آداب انتساب موجه بنها 269 آداب دمنهور 269 تربية نوعية الإسكندرية 269 تربية طفولة مبكرة المنيا 269 تجارة العريش 269 آداب كفر الشيخ 268 تربية (تعليم ابتدائى) كفر الشيخ 268 تجارة بنى سويف 268 تجارة انتساب موجه بنها 268 تربية نوعية طنطا 268 آداب الفيوم 268 حقوق القاهرة 267 تربية (طفولة) كفر الشيخ 267 سياحة وفنادق المنصورة 267 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 267 تجارة مدينة السادات 266 دار العلوم انتساب موجه القاهرة 266 تجارة أسيوط 266 آداب أسوان 266 تجارة سوهاج 265 حقوق عين شمس 265 آداب انتساب موجه العريش 265 تربية نوعية المنصورة 265 آداب انتساب موجه الزقازيق 265 الكلية الحد الأدنى طب المنصورة 387 طب سوهاج 386 هندسة بترول و تعدين السويس 386 طب دمياط 386 طب الزقازيق 385 طب فاقوس 384 طب كفر الشيخ 383 طب طنطا 383 طب أسنان جنوب الوادى 382 طب الإسكندرية 382 طب أسنان المنصورة 382 طب القاهرة 381 طب بور سعيد 381 طب أسيوط 381 طب عين شمس 380 طب المنوفية بشبين الكوم 380 طب جنوب الوادى 380 طب الاقصر 379 طب بنها 379 طب أسنان الزقازيق 378 طب المنيا 378 طب حلوان 378 طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 طب أسنان كفر الشيخ 377 طب السويس 377 طب الفيوم 377 طب أسنان المنوفية 377 طب العريش 376 طب أسنان أسيوط 376 طب أسوان 376 طب أسنان طنطا 376 طب أسنان عين شمس 376 طب أسنان القاهرة 376 طب أسنان الإسكندرية 376 طب بنى سويف 376 طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376 طب الوادى الجديد 375.6 طب أسنان المنيا 375 طب أسنان الفيوم 375 طب أسنان السويس 375 طب أسنان بنى سويف 374.5 علاج طبيعى كفر الشيخ 374 علاج طبيعى القاهرة 373 علاج طبيعى بنها 373 صيدلة سوهاج 373 علاج طبيعى جنوب الوادى 372 علاج طبيعى السويس 372 صيدلة المنصورة 372 علاج طبيعى بنى سويف 372 صيدلة الزقازيق 371 صيدلة دمنهور 371 صيدلة طنطا 371 صيدلة جنوب الوادى 371 صيدلة عين شمس 370 صيدلة أسيوط 370 صيدلة بور سعيد 370 صيدلة الإسكندرية 370 صيدلة القاهرة 370 صيدلة مدينة السادات 370 صيدلة المنوفية 370 صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370 صيدلة و تصنيع دوائى كفر الشيخ 370 صيدلة المنيا 369.5 صيدلة ج الوادى الجديد 369 صيدلة حلوان 369 صيدلة بنى سويف 369 صيدلة الفيوم 369 حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367 الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366 هندسة القاهرة 366 حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366 هندسة المنصورة 366 طب بيطرى المنصورة 365 حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365 حاسبات ومعلومات قنا علوم 365 علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365 هندسة الزقازيق 363 هندسة دمياط 362 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362 هندسة عين شمس 361 هندسة بور سعيد 359 هندسة طنطا 358 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