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ننشر الحد الأدنى للقبول بالجامعات (بيان رسمى)

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محمد صابر 2022-08-17 13:08 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمرا صحفيا؛ لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

تنسيق المرحلة الأولى


كما أعلن الوزير درجات الحد الأدنى للقبول بالجامعات وهى كالتالى:

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354

ألسن كفر الشيخ 351

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 348

سياسة واقتصاد السويس 345

سياسة واقتصاد بنى سويف 340

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338

ألسن عين شمس 338

ألسن الفيوم 337

ألسن جنوب الوادى فرع الغردقة 333

ألسن بنى سويف 333

ألسن المنيا 332

ألسن سوهاج 331

إعلام القاهرة 330

ألسن أسوان 330

ألسن الأقصر 329

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328

إعلام المنوفية 327

آثار دمياط 326

آثار عين شمس 324

آثار القاهرة 323

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 323

حقوق سوهاج 323

إعلام بنى سويف 321

آثار و لغات مطروح 320

الاعاقة والتأهيل بنى سويف 319

آثار الفيوم 319

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319

آثار أسوان 318

آثار الأقصر 317

آثار سوهاج 316

إعلام جنوب الوادى 316

آثار جنوب الوادى 315

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315

تربية الإسكندرية 312

تربية الزقازيق 312

تربية بور سعيد 311

تربية عين شمس 310

تربية المنصورة 308

تربية طنطا 307

آداب العريش 303

تربية بنها 303

فنون جميلة (فنون) حلوان 303

تربية (تعليم ابتدائى) الزقازيق 302

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301

آداب القاهرة 300

فنون جميلة (فنون) المنصورة 299

تربية دمنهور 298

تربية المنوفية بشبين الكوم 298

تربية (تعليم ابتدائى) المنصورة 296

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296

تربية مطروح 296

حقوق دمياط 296

تربية (تعليم ابتدائى) بور سعيد 295

تربية طفولة مبكرة المنصورة 293

تربية حلوان 293

تجارة المنصورة 292

تجارة دمياط 292

تربية المنيا 292

تجارة القاهرة 291

آداب عين شمس 291

تربية (تعليم ابتدائى) طنطا 290

تربية (تعليم ابتدائى) الإسكندرية 290

آداب الإسكندرية 290

تربية مدينة السادات 290

تجارة الإسكندرية 289

تجارة الزقازيق 288

فنون جميلة (فنون) المنيا 288

تربية الفيوم 287

فنون جميلة (فنون) أسيوط 287

تجارة جنوب الوادى 287

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 286

آداب حلوان 286

تربية (تعليم ابتدائى) عين شمس 285

سياحة وفنادق الإسكندرية 285

تجارة عين شمس 285

تربية كفر الشيخ 285

حقوق كفرالشيخ 285

تربية طفولة مبكرة المنوفية 284

آداب المنصورة 284

تجارة و إدارة أعمال حلوان 284

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283

تربية بنات عين شمس 283

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283

تربية (طفولة) طنطا 282

تربية جنوب الوادى 282

تربية طفولة مبكرة أسيوط 282

آداب بور سعيد 282

فنون جميلة (فنون) الأقصر 282

تربية السويس 282

آداب بنها 281

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280

تربية سوهاج 280

تربية (طفولة) الإسكندرية 280

آداب انتساب موجه القاهرة 280

تجارة بور سعيد 279

تربية أسيوط 279

تجارة انتساب موجه القاهرة 279

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278

تربية جنوب الوادى بالغردقة 278

آداب انتساب موجه الإسكندرية 278

تربية طفولة مبكرة القاهرة 277

تربية (تعليم ابتدائى) بنها 277

تجارة بنها 277

تربية (تعليم ابتدائى) المنوفية 276

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276

آداب و علوم إنسانية السويس 276

تربية (تعليم ابتدائى) حلوان 276

تربية طفولة مبكرة دمنهور 275

دار العلوم القاهرة 275

تربية (تعليم ابتدائى) بنات عين شمس 275

تجارة كفر الشيخ 275

تربية نوعية الزقازيق 275

آداب انتساب موجه عين شمس 275

آداب الزقازيق 274

تجارة انتساب موجه المنصورة 274

تجارة انتساب موجه عين شمس 274

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 274

تربية بنى سويف 274

تربية (تعليم ابتدائى) دمنهور 274

آداب طنطا 274

حقوق جنوب الوادى 273

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273

تربية (تعليم ابتدائى) المنيا 273

تربية طفولة مبكرة الفيوم 273

تربية (طفولة) عين شمس 273

تربية دمياط 273

آداب بنات عين شمس 272

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 272

تربية نوعية القاهرة 272

آداب الوادى الجديد 272

آداب انتساب موجه حلوان 272

تربية طفولة مبكرة مطروح 272

تجارة أسوان 271

تجارة دمنهور 271

حقوق المنيا 271

تجارة طنطا 271

آداب دمياط 271

تجارة انتساب موجه الزقازيق 271

تجارة انتساب موجه دمياط 271

تجارة المنوفية بشبين الكوم 270

آداب المنوفية بشبين الكوم 270

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 270

تربية (تعليم ابتدائى) مدينة السادات 270

تجارة السويس 270

تربية طفولة مبكرة بنى سويف 270

آداب انتساب موجه المنصورة 270

آداب انتساب موجه بنها 269

آداب دمنهور 269

تربية نوعية الإسكندرية 269

تربية طفولة مبكرة المنيا 269

تجارة العريش 269

آداب كفر الشيخ 268

تربية (تعليم ابتدائى) كفر الشيخ 268

تجارة بنى سويف 268

تجارة انتساب موجه بنها 268

تربية نوعية طنطا 268

آداب الفيوم 268

حقوق القاهرة 267

تربية (طفولة) كفر الشيخ 267

سياحة وفنادق المنصورة 267

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 267

تجارة مدينة السادات 266

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 266

تجارة أسيوط 266

آداب أسوان 266

تجارة سوهاج 265

حقوق عين شمس 265

آداب انتساب موجه العريش 265

تربية نوعية المنصورة 265

آداب انتساب موجه الزقازيق 265

الكلية الحد الأدنى

طب المنصورة 387

طب سوهاج 386

هندسة بترول و تعدين السويس 386

طب دمياط 386

طب الزقازيق 385

طب فاقوس 384

طب كفر الشيخ 383

طب طنطا 383

طب أسنان جنوب الوادى 382

طب الإسكندرية 382

طب أسنان المنصورة 382

طب القاهرة 381

طب بور سعيد 381

طب أسيوط 381

طب عين شمس 380

طب المنوفية بشبين الكوم 380

طب جنوب الوادى 380

طب الاقصر 379

طب بنها 379

طب أسنان الزقازيق 378

طب المنيا 378

طب حلوان 378

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378

طب أسنان كفر الشيخ 377

طب السويس 377

طب الفيوم 377

طب أسنان المنوفية 377

طب العريش 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 376

طب أسنان طنطا 376

طب أسنان عين شمس 376

طب أسنان القاهرة 376

طب أسنان الإسكندرية 376

طب بنى سويف 376

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب الوادى الجديد 375.6

طب أسنان المنيا 375

طب أسنان الفيوم 375

طب أسنان السويس 375

طب أسنان بنى سويف 374.5

علاج طبيعى كفر الشيخ 374

علاج طبيعى القاهرة 373

علاج طبيعى بنها 373

صيدلة سوهاج 373

علاج طبيعى جنوب الوادى 372

علاج طبيعى السويس 372

صيدلة المنصورة 372

علاج طبيعى بنى سويف 372

صيدلة الزقازيق 371

صيدلة دمنهور 371

صيدلة طنطا 371

صيدلة جنوب الوادى 371

صيدلة عين شمس 370

صيدلة أسيوط 370

صيدلة بور سعيد 370

صيدلة الإسكندرية 370

صيدلة القاهرة 370

صيدلة مدينة السادات 370

صيدلة المنوفية 370

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370

صيدلة و تصنيع دوائى كفر الشيخ 370

صيدلة المنيا 369.5

صيدلة ج الوادى الجديد 369

صيدلة حلوان 369

صيدلة بنى سويف 369

صيدلة الفيوم 369

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366

هندسة القاهرة 366

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366

هندسة المنصورة 366

طب بيطرى المنصورة 365

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365

هندسة الزقازيق 363

هندسة دمياط 362

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362

هندسة عين شمس 361

هندسة بور سعيد 359

هندسة طنطا 358

هندسة كفر الشيخ 355

هندسة المنوفية بشبين الكوم 354

 هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354

كلية الهندسة جامعة دمنهور 354

هندسة الإسكندرية 353

هندسة بنها بشبرا 353

هندسة بنها 353

هندسة السويس 352

هندسة حلوان 352

هندسة حلوان بالمطرية 350

هندسة سوهاج 350

هندسة الفيوم 348

هندسة أسوان 347

حاسبات و ذكاء إصطناعى القاهرة رياضة 346

هندسة بنى سويف 346

هندسة المنيا 345

هندسة أسيوط 344

هندسة جنوب الوادى 344

تخطيط عمرانى القاهرة 344

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343

 هندسة الطاقة أسوان 343

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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