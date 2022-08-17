ننشر الحد الأدنى للقبول بالجامعات (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمرا صحفيا؛ لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
تنسيق المرحلة الأولى
كما أعلن الوزير درجات الحد الأدنى للقبول بالجامعات وهى كالتالى:
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354
ألسن كفر الشيخ 351
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 348
سياسة واقتصاد السويس 345
سياسة واقتصاد بنى سويف 340
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338
ألسن عين شمس 338
ألسن الفيوم 337
ألسن جنوب الوادى فرع الغردقة 333
ألسن بنى سويف 333
ألسن المنيا 332
ألسن سوهاج 331
إعلام القاهرة 330
ألسن أسوان 330
ألسن الأقصر 329
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328
إعلام المنوفية 327
آثار دمياط 326
آثار عين شمس 324
آثار القاهرة 323
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 323
حقوق سوهاج 323
إعلام بنى سويف 321
آثار و لغات مطروح 320
الاعاقة والتأهيل بنى سويف 319
آثار الفيوم 319
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319
آثار أسوان 318
آثار الأقصر 317
آثار سوهاج 316
إعلام جنوب الوادى 316
آثار جنوب الوادى 315
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315
تربية الإسكندرية 312
تربية الزقازيق 312
تربية بور سعيد 311
تربية عين شمس 310
تربية المنصورة 308
تربية طنطا 307
آداب العريش 303
تربية بنها 303
فنون جميلة (فنون) حلوان 303
تربية (تعليم ابتدائى) الزقازيق 302
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301
آداب القاهرة 300
فنون جميلة (فنون) المنصورة 299
تربية دمنهور 298
تربية المنوفية بشبين الكوم 298
تربية (تعليم ابتدائى) المنصورة 296
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296
تربية مطروح 296
حقوق دمياط 296
تربية (تعليم ابتدائى) بور سعيد 295
تربية طفولة مبكرة المنصورة 293
تربية حلوان 293
تجارة المنصورة 292
تجارة دمياط 292
تربية المنيا 292
تجارة القاهرة 291
آداب عين شمس 291
تربية (تعليم ابتدائى) طنطا 290
تربية (تعليم ابتدائى) الإسكندرية 290
آداب الإسكندرية 290
تربية مدينة السادات 290
تجارة الإسكندرية 289
تجارة الزقازيق 288
فنون جميلة (فنون) المنيا 288
تربية الفيوم 287
فنون جميلة (فنون) أسيوط 287
تجارة جنوب الوادى 287
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 286
آداب حلوان 286
تربية (تعليم ابتدائى) عين شمس 285
سياحة وفنادق الإسكندرية 285
تجارة عين شمس 285
تربية كفر الشيخ 285
حقوق كفرالشيخ 285
تربية طفولة مبكرة المنوفية 284
آداب المنصورة 284
تجارة و إدارة أعمال حلوان 284
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283
تربية بنات عين شمس 283
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283
تربية (طفولة) طنطا 282
تربية جنوب الوادى 282
تربية طفولة مبكرة أسيوط 282
آداب بور سعيد 282
فنون جميلة (فنون) الأقصر 282
تربية السويس 282
آداب بنها 281
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280
تربية سوهاج 280
تربية (طفولة) الإسكندرية 280
آداب انتساب موجه القاهرة 280
تجارة بور سعيد 279
تربية أسيوط 279
تجارة انتساب موجه القاهرة 279
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278
تربية جنوب الوادى بالغردقة 278
آداب انتساب موجه الإسكندرية 278
تربية طفولة مبكرة القاهرة 277
تربية (تعليم ابتدائى) بنها 277
تجارة بنها 277
تربية (تعليم ابتدائى) المنوفية 276
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276
آداب و علوم إنسانية السويس 276
تربية (تعليم ابتدائى) حلوان 276
تربية طفولة مبكرة دمنهور 275
دار العلوم القاهرة 275
تربية (تعليم ابتدائى) بنات عين شمس 275
تجارة كفر الشيخ 275
تربية نوعية الزقازيق 275
آداب انتساب موجه عين شمس 275
آداب الزقازيق 274
تجارة انتساب موجه المنصورة 274
تجارة انتساب موجه عين شمس 274
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 274
تربية بنى سويف 274
تربية (تعليم ابتدائى) دمنهور 274
آداب طنطا 274
حقوق جنوب الوادى 273
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273
تربية (تعليم ابتدائى) المنيا 273
تربية طفولة مبكرة الفيوم 273
تربية (طفولة) عين شمس 273
تربية دمياط 273
آداب بنات عين شمس 272
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 272
تربية نوعية القاهرة 272
آداب الوادى الجديد 272
آداب انتساب موجه حلوان 272
تربية طفولة مبكرة مطروح 272
تجارة أسوان 271
تجارة دمنهور 271
حقوق المنيا 271
تجارة طنطا 271
آداب دمياط 271
تجارة انتساب موجه الزقازيق 271
تجارة انتساب موجه دمياط 271
تجارة المنوفية بشبين الكوم 270
آداب المنوفية بشبين الكوم 270
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 270
تربية (تعليم ابتدائى) مدينة السادات 270
تجارة السويس 270
تربية طفولة مبكرة بنى سويف 270
آداب انتساب موجه المنصورة 270
آداب انتساب موجه بنها 269
آداب دمنهور 269
تربية نوعية الإسكندرية 269
تربية طفولة مبكرة المنيا 269
تجارة العريش 269
آداب كفر الشيخ 268
تربية (تعليم ابتدائى) كفر الشيخ 268
تجارة بنى سويف 268
تجارة انتساب موجه بنها 268
تربية نوعية طنطا 268
آداب الفيوم 268
حقوق القاهرة 267
تربية (طفولة) كفر الشيخ 267
سياحة وفنادق المنصورة 267
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 267
تجارة مدينة السادات 266
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 266
تجارة أسيوط 266
آداب أسوان 266
تجارة سوهاج 265
حقوق عين شمس 265
آداب انتساب موجه العريش 265
تربية نوعية المنصورة 265
آداب انتساب موجه الزقازيق 265
الكلية الحد الأدنى
طب المنصورة 387
طب سوهاج 386
هندسة بترول و تعدين السويس 386
طب دمياط 386
طب الزقازيق 385
طب فاقوس 384
طب كفر الشيخ 383
طب طنطا 383
طب أسنان جنوب الوادى 382
طب الإسكندرية 382
طب أسنان المنصورة 382
طب القاهرة 381
طب بور سعيد 381
طب أسيوط 381
طب عين شمس 380
طب المنوفية بشبين الكوم 380
طب جنوب الوادى 380
طب الاقصر 379
طب بنها 379
طب أسنان الزقازيق 378
طب المنيا 378
طب حلوان 378
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378
طب أسنان كفر الشيخ 377
طب السويس 377
طب الفيوم 377
طب أسنان المنوفية 377
طب العريش 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 376
طب أسنان طنطا 376
طب أسنان عين شمس 376
طب أسنان القاهرة 376
طب أسنان الإسكندرية 376
طب بنى سويف 376
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب الوادى الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375
طب أسنان الفيوم 375
طب أسنان السويس 375
طب أسنان بنى سويف 374.5
علاج طبيعى كفر الشيخ 374
علاج طبيعى القاهرة 373
علاج طبيعى بنها 373
صيدلة سوهاج 373
علاج طبيعى جنوب الوادى 372
علاج طبيعى السويس 372
صيدلة المنصورة 372
علاج طبيعى بنى سويف 372
صيدلة الزقازيق 371
صيدلة دمنهور 371
صيدلة طنطا 371
صيدلة جنوب الوادى 371
صيدلة عين شمس 370
صيدلة أسيوط 370
صيدلة بور سعيد 370
صيدلة الإسكندرية 370
صيدلة القاهرة 370
صيدلة مدينة السادات 370
صيدلة المنوفية 370
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370
صيدلة و تصنيع دوائى كفر الشيخ 370
صيدلة المنيا 369.5
صيدلة ج الوادى الجديد 369
صيدلة حلوان 369
صيدلة بنى سويف 369
صيدلة الفيوم 369
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366
هندسة القاهرة 366
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366
هندسة المنصورة 366
طب بيطرى المنصورة 365
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365
هندسة الزقازيق 363
هندسة دمياط 362
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362
هندسة عين شمس 361
هندسة بور سعيد 359
هندسة طنطا 358
هندسة كفر الشيخ 355
هندسة المنوفية بشبين الكوم 354
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354
كلية الهندسة جامعة دمنهور 354
هندسة الإسكندرية 353
هندسة بنها بشبرا 353
هندسة بنها 353
هندسة السويس 352
هندسة حلوان 352
هندسة حلوان بالمطرية 350
هندسة سوهاج 350
هندسة الفيوم 348
هندسة أسوان 347
حاسبات و ذكاء إصطناعى القاهرة رياضة 346
هندسة بنى سويف 346
هندسة المنيا 345
هندسة أسيوط 344
هندسة جنوب الوادى 344
تخطيط عمرانى القاهرة 344
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343
هندسة الطاقة أسوان 343
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342
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