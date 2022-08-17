عاجل - تعرف على الحد الأدنى .. موعد المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022، لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات من غد الخميس.

وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى مؤتمر صحفى اليوم للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية فى المرحلة الثانية من التنسيق سيكون 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، ويكون الحد الأدنى للشعبة الأدبية فى المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05 %.



التعليم العالى تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وعقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء؛ لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وأعلن وزير التعليم العالى نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الطلاب الناجحين بالثانوية العامة، بحد أدنى 365 درجة بنسبة 89.02% للعلمى، و341 درجة بنسبة 83٫17% للرياضيات، و264.5 درجة بنسبة 64.51% للأدبى، وعددهم 117 ألفا و 758 طالبا، منهم 22 ألفا و475 طالبا بالعلمى، و15 ألفا و220 بالرياضيات، و80 ألفا و63 طالبا بالأدبى.