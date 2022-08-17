رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها فى ميناء الدخيلة (صور)

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب تفقده مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى بقرية "أبو صير" بمحافظة الاسكندرية، اليوم الأربعاء، إلى ميناء الدخيلة؛ لتفقد سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالميناء، رافقه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، واللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، واللواء نهاد شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، واللواء حسين الجزيرى، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.





وفى مستهل جولته بالميناء، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تنفذ حاليا خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال وزارة النقل بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية، حيث يتم التطوير وفقا لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، باستغلال موقعها الاستراتيجى على البحرين المتوسط والأحمر.

من جانبه، أوضح وزير النقل أنه يتم تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين، حيث يبلغ إجمالى تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014- 2024) 129 مليار جنيه، ويشمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالى أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا، ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم، كما يتضمن التطوير إنشاء حواجز أمواج بإجمالى أطوال 15 كم، بالإضافة إلى تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا، وأكثر من 22 مليون حاوية مكافئة بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويا؛ وذلك سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة لتحويل مصر إلى مركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات.

وفيما يتعلق بالمشروعات الجارى تنفيذها فى ميناء الدخيلة، أشار الفريق كامل الوزير إلى إنشاء محطة عالمية متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة بطول 1800 متر بغاطس (18 مترا)، وساحة خلفية بعرض 600م، وظهير خلفى يصل إلى 1.3 مليون م2، وذلك ضمن المحور اللوجيستى العالمى السخنة – الدخيلة؛ حيث تتكون المحطة من محطة لتداول الحاويات بطاقة استيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة والمحطة مرتبطة بشبكة القطار السريع، ضمن منظومة نقل البضائع المستجدة بالسكك الحديدية على مستوى الدولة.

وأثنى رئيس الوزراء على حجم ما يتم بذله من جهود لاتمام تنفيذ المشروعات المهمة فى هذا القطاع الحيوى، مؤكدا أهمية سرعة الانتهاء من أعمال الرصيف ودخوله الخدمة وفقا للجداول الزمنية المحددة، وإضافة إلى ذلك، فيتم إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بطول رصيف 1150 مترا وعمق 15 مترا وظهير خلفى 300 ألف م2، وأوضح الوزير أن إنشاء المحطة يهدف إلى إنشاء منطقة متخصصة ومجهزة للصب الجاف النظيف، والصناعات وأنشطة القيمة المضافة المرتبطة به بإدارة وتشغيل مشغلين عالميين.

وخلال جولته بميناء الدخيلة، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حول معامل الفحص المركزية بالميناء، حيث أوضح أنه تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالبدء الفورى لتنفيذ معامل الفحص المركزية بالموانئ والتنسيق مع الهيئة الهندسية فيما يخص الرسومات الهندسية والمبانى والمنشآت الجديدة الخاصة بتلك المعامل

وخصصت هيئة ميناء الإسكندرية، عدد من المساحات لصالح الهيئة القومية لسلامة الغذاء، منها قطعة أرض على مساحة 1200 م2 بميناء الدخيلة لبناء معمل سلامة الغذاء والحجر الصحى، وتم إضافة مساحة أخرى إليها بواقع 145 م2 وضمها إلى المساحة المخصصة لها؛ لإنشاء مستودع المياه والغازات ومحول الكهرباء التى تمد مبنى المعمل باحتياجاته الضرورية منها.