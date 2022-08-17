وفد بيت العائلة يزور مصابى حادث كنيسة أبوسيفين بمستشفى إمبابة (صور)

جدة - نرمين السيد - ضم الوفد الأستاذ الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية والدكتور جرجس صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط والأستاذ الدكتور أحمد عبيد الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو المجلس التنفيذي لبيت العائلة المصرية واللواء محسن الفحام مقرر لجنة الرصد والمقترحات والدكتور سعيد عامر أمين عام الدعوة ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر ومقدر اللجنة الدينية ببيت العائلة المصرية. بالإضافة إلى الأستاذة هبه سعد مقرر مساعد لجنة الطوارئ وعددا من القساوسه والدعاة. كما زار الوفد عددا من المصابين، من بينهم البطل محمد بخيت الشاب الذى أنقذ خمسة أطفال ببسالة وشجاعة.

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