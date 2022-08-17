نجاح وحدة طب أسرة الزمامي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر فى اجتياز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 12:32 مساءً - نجحت وحدة طب اسرة الزمامي التي تقدم خدمات الرعاية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر فى إعادة التسجيل باجتياز معايير التسجيل القومية المعترف بها دولياً.

تخدم وحدة طب أسرة الزمامي 7231 فرد بواقع 3380 ملفاً عائلياً، وقدمت مايقرب من 27 ألف خدمة حتى الآن .

هذا وتقدم الوحدة خدمات الرعاية الأولية والتي تشمل:

▪️طب الأسرة .

▪️تنظيم الأسرة .

▪️الطوارئ.

▪️عيادة الأسنان .

▪️الصيدلية .

▪️المعمل .

▪️فحص شامل .

ليصل بهذا إجمالي عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها وتسجيلها بمحافظة الأقصر حتي الآن إلى 40 منشأة صحية بإجمالي 37 وحدة ومركز إضافة إلي 3 مستشفيات تابعين لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر

هذا ويعد نجاح التسجيل هو أول خطوات اعتماد المنشآت وضمان تقديمها خدمات صحية ذات جودة عالية تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية ، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات هيئة الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.