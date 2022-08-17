نجاح جراحة ذات مهارة فائقة لطفل بمجمع الإسماعيلية الطبي بالتعاون بين قسمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 12:32 مساءً - استمرارًا للتعاون المشترك الدائم بين أقسام المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية

أجري قسم جراحة الأطفال بالتعاون مع قسم جراحة الوجه والفكين جراحة ذات مهارة خاصة لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وكان يعاني الطفل من ورم بالرقبة ضاغط علي الفك السفلي مع وجود تآكل في الفك السفلي وملتصق بالعضلات حول الفك من الجهتين.

حيث بدأ الفريق الطبي المتميز لجراحة الأطفال بالمجمع الجراحة بفتح رقبة الطفل وتسليك الورم، ثم استكمل الفريق المتميز للوجه والفكين باستخراج الورم من الفك مع استئصال للنتوئات العظمية التي كانت السبب في تآكل العظم وتنعيم حروف العظم كلها.

أجرى الجراحة نخبة من اكفأ أطباء قسمي جراحة الأطفال وجراحة الوجه والفكين :-

▪د.كرم الصايم - استشاري جراحة الأطفال ورئيس قسم جراحة الأطفال بمجمع الإسماعيلية الطبي.

▪د. عبد الغني فرج - اخصائي جراحة الوجه والفكين ورئيس القسم

▪د.أحمد صبح درويش - اخصائي جراحة الأطفال

▪د. محمد هشام - اخصائي جراحة الأطفال

وبمشاركة فريق التخدير المكون من:-

▪د. محمد ندا - استشاري تخدير

▪د.محمد كريم - استشاري التخدير

وبمعاونة تمريض العمليات المكون من:-

▪أ/أميرة رفعت المحمودي

▪أ/ محمد السيد عبد الفتاح

▪أ/ميرنا راغب