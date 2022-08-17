نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022 والمؤشرات الرسمية (الرابط)

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





التعليم العالى تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

عقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء؛ لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وأعلن وزير التعليم العالى نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الطلاب الناجحين بالثانوية العامة، بحد أدنى 365 درجة بنسبة 89.02% للعلمى، و341 درجة بنسبة 83٫17% للرياضيات، و264.5 درجة بنسبة 64.51% للأدبى، وعددهم 117 ألفا و 758 طالبا، منهم 22 ألفا و475 طالبا بالعلمى، و15 ألفا و220 بالرياضيات، و80 ألفا و63 طالبا بالأدبى.

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التعليم تغلق باب تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 117 ألفا و758 طالبا على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد 2022/2023.

وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وأوضح عطا، أنه تم غلق باب تعديل الرغبات فى السابعة من مساء أمس الثلاثاء الموافق 16/8/2022.

وأضاف عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.