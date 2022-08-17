جامعة الجلالة الأهلية تقدم منحا مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022، لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وأعلن القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية الدكتور محمد الشناوى تخصيص منح دراسية مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة 2021-2022، وذلك لجميع برامج جامعة الجلالة، والبرامج المشتركة للشهادات المزدوجة Dual degree "المصرية – الأمريكية" المعتمدة من جامعتى الجلالة وأريزونا ستيت الأمريكية.

جاء ذلك خلال استقبال الشناوى اليوم الأربعاء عددا من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 2021/ 2022، بحضور أولياء أمورهم، وذلك لتهنئتهم وتكريمهم على تفوقهم الدراسى ونجاحهم المشرف.

وخلال اللقاء، تم الاستماع إلى رغبات الطلاب والمجالات والبرامج التى تناسبهم، خاصة من ذوى الهمم، مؤكدا تقديم الدعم والرعاية الكاملة للطلاب المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، برعاية الطلاب المتفوقين أكاديميا وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية من الالتحاق والتميز فى ظل فرص تعليمية جامعية أفضل، بالإضافة إلى تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميا من ذوى الهمم بهدف تعزيز فرص الدراسة الجامعية لهم.

وأوضح الشناوى أن جامعة الجلالة توفر أيضا منحا جزئية للمتفوقين بنسب خصم تصل إلى 50% لجميع برامج جامعة الجلالة، ونسب خصم تصل إلى 35% لجميع برامج الشهادات المزدوجة، لجميع طلاب شهادة الثانوية العامة والمعادلة لها، بالإضافة إلى توفير منح خاصة للمتفوقين رياضيا، ولأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والجيش الأبيض، وذلك طبقا للقواعد واللوائح الداخلية للجامعة.

وأكد الشناوى أنه لأول مرة فى مصر سيتمكن الطلاب الملتحقون ببرامج الشهادات المزدوجة من الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة "مصرية وأمريكية" بدون مغادرة مصر، ما يعد توفيرا كبيرا فى التكاليف الدراسية خاصة أنه سيتم سداد المصروفات بالعملة المصرية، مشيرا إلى إتاحة فرصة الاختيار للمجال الدراسى ما بين البرامج التى سيتم تدريسها بالكامل فى جامعة الجلالة، وبعض البرامج الأخرى التى ستوفر فرصة السفر والدراسة لمدة عام واحد فى جامعة ولاية أريزونا الأمريكية.

جدير بالذكر، أن جامعة الجلالة تعد إحدى الجامعات الأهلية الجديدة، التى تم افتتاحها منذ عامين بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التى تطبق نظاما تعليميا عالى الجودة.

فى سياق منفصل، أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن مكتب التنسيق الفرعى بالجامعة استقبل 360 طالبا وطالبة خلال المرحلة الأولى لتنسيق طلاب الثانوية العامة.

وتابع مندور فى بيان اليوم الأربعاء أن الجامعة ترحب بأبنائها طلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق بالجامعة مع بداية التنسيق للمرحلة الثانية للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم وذلك عقب ظهور نتيجة المرحلة الأولى.

وطالب الطلاب وذويهم بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الجامعة وذلك حرصا على سلامتهم متمنيا لهم التوفيق والاختيار الموفق للكلية التى تتلاءم مع ميولهم ورغباتهم.