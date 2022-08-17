نتيجة تنسيق المرحلة الأولى (بث مباشر)

تنسيق المرحلة الأولى
وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 115 ألفا وخمسمائة طالب على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد 2022/2023.
وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.
وأوضح عطا، أنه تم غلق باب تعديل الرغبات فى السابعة من مساء أمس الثلاثاء الموافق 16/8/2022.
وأضاف عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.
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