بطريرك الكاثوليك بسوريا يعزى البابا تواضروس فى ضحايا كنيسة إمبابة

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وجاء فى نص الرسالة ما يلى:
صاحب القداسة أخانا البابا تواضروس الثانى الكلى الطوبى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية
بعد المعانقة الأخوية وتحية المحبة والسلام بالرب يسوع، بألم كبير وأسى شديد، تلقينا النبأ المفجع بوفاة كوكبة من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشقيقة وبناتها وإصابة آخرين من جراء الحادث المؤسف الذى وقع خلال الاحتفال بالقداس الإلهى فى كنيسة الشهيد مرقوريوس أبى سيفين بإمبابة – مصر، ومن بينهم كاهن الكنيسة، فامتزجت دماؤهم بدم الحمل الإلهى المذبوح فداء عنا.
إننا بكتابنا هذا، نتوجه باسمنا وباسم كنيستنا السريانية الكاثوليكية الأنطاكية، سينودسا وإكليروسا ومؤمنين، بالتعزية الأخوية الحارة، من قداستكم، ومن آباء سينودس كنيستكم الشقيقة، ومن أبرشية شمال الجيزة، ومن رعية الشهيد مرمقوريوس بإمبابة، ومن عائلات الضحايا.
ونشارككم الدعاء إلى الرب كى يتغمد أرواح الضحايا فى ملكوته السماوى ويمتعهم بميراث السعادة الأبدية، ويعزى القلوب الثكلى على فقدان هؤلاء المؤمنين الأعزاء، كما نضرع إليه كى يمنح الشفاء العاجل والكامل لجميع المصابين.
نسأل الرب يسوع، القيامة والحياة، وأبو الرأفة والحنان وإله كل تعزية، أن يبلسم قلوبكم الأليمة، ويرحم نفوس الضحايا، بشفاعة والدته مريم العذراء، سيدة الانتقال والنعمة معنا.
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