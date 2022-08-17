محافظ المنيا يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بملوى

وقال المحافظ، وفقا لبيان صحفى، إنه يجرى العمل على قدم وساق لتنفيذ المشروعات فى 19 قطاع بقرى مركز ملوى، حيث يستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى "أبو قرقاص، ملوى، العدوة، مغاغة، ديرمواس"، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد بما يقارب نصف سكان المحافظة.
وأضاف المحافظ، أنه تجرى متابعة مؤشرات تنفيذ كافة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بشكل يومى، إلى جانب الاجتماع الأسبوعى؛ لمتابعة نسب التنفيذ، وتذليل العقبات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمنى الموضوع، تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
شملت جولة المحافظ فى قرية تنده، تفقد عدد من المشروعات وهى المجمع الزراعى، ومركز الشباب، و المجمع الخدمى، وأعمال إنشاء المركز الطبى، وأعمال إنشاء وحدة معالجة الحديد والمنجنيز، وأعمال إنشاء مدرسة تندة للتعليم الأساسى، حيث تضم 32 فصلا، وأعمال الصرف الصحى.
كما شملت الجولة أيضا تفقد أعمال صرف صحى شبكات انحدار بقرية طوخ التابعة لمركز ديرمواس.
وحرص المحافظ، خلال الجولة على لقاء الأهالى لإطلاعهم على المشروعات المنفذة داخل مركز ملوى والاستماع إلى مقترحاتهم، حيث أعرب المواطنون عن بالغ سعادتهم لتنفيذ تلك المشروعات التى تضمن حياة كريمة للمواطنين، موجهين الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على إطلاق تلك المبادرة والتى تهدف لتوصيل كافة المرافق والخدمات بمختلف القطاعات الخدمية.
ووجه المحافظ، جهاز التعمير، بضرورة إزالة مخلفات البناء أولا بأول من مواقع العمل، حرصا على تسيير الحركة المرورية داخل القرى.
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