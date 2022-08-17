«القوى العاملة» تنشر السيرة الذاتية للوزير الجديد حسن شحاتة

جدة - نرمين السيد - ولد حسن شحاتة فى محافظة القاهرة عام 1964، وحصل على بكالوريوس إدارة الأعمال ودبلوم الدراسات العليا فى التسويق من جامعة عين شمس، شغل العديد من الوظائف منها: ضابط بضائع، ورئيس قسم الخطوط الداخلية، ومدير إدارة حركة البضائع الواردة والتخليص، ومدير عام ومشرف على إدارة حركة البضائع.

أما عن حياة وزير القوى العاملة النقابية، فقد شغل فيها العديد من المناصب منذ عام 2001 حتى الآن، بدأت عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بمصر للطيران أمين صندوق علاج أسر العاملين بمصر للطيران، وعضو مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى، وعضو الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران، حرص خلالها دائما على الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم التى كفلها لهم القانون.

وشغل شحاتة عدة مناصب فى التنظيم النقابى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشحن الجوى، ورئيس النقابة العامة للنقل الجوى، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمشرف العام على لجنة علاج أسر العاملين مصر للطيران، والمشرف العام على لجنة الشفاء لعاملين مصر للطيران، وعضو مجلس إدارة صندوق تطوير وتحسين الخدمة بوزارة الطيران المدنى، ثم عضو مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات، وعضو مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ورئيس لجنة علاج أسر العاملين، ثم نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، وأمين عام اتحاد نقابات عمال مصر وأخيرا رئيس اتحاد نقابات عمال مصر دورة (2022-2026).

ومن أبرز إنجازات شحاتة خلال الفترة القصيرة التى تولى فيها رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حل أزمة الرواتب والمنح المتأخرة للعاملين بالاتحاد العام والمؤسسات التابعة له، والتى عانى منها الاتحاد لفترة طويلة.

وحصل شحاتة على العديد من الدورات، تمثلت فى:

Basic c، وفرقة argo حجز بضائع نظام الـ SITA

Dangerous Goods Initial (CAT8)،و Live Animals - Initial

وبرنامج إدارى لأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين، وبرنامج مالى لأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين، وAdvanced cargo skills & procedures

Advanced cargo skills & procedures

Management people performance

Problem analysis & decision making (Basic)

Change management، وLeadership basic

، وبرنامج تشريعات العمل، وMicrosoft office (Word/PowerPoint/)،

والإدارة الاستراتيجية، ومهارات تعليم التفكير الابتكارى.