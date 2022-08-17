عاجل.. حقيقة إجراء تعديلات على جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن صدور قرار بإجراء تعديلات على جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للدور الثانى للعام الدراسى 2021/2022.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات على جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للدور الثانى للعام الدراسى 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وأوضحت أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثانى للصف الثالث الثانوى فى مواعيدها المحددة وفقاً للجداول المعلنة من قبل الوزارة، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت 20 أغسطس الجارى لطلاب الشعبيتين العلمية والأدبية، وستنتهى يوم الثلاثاء 30 من الشهر ذاته، دون أى تغيير، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، تم فتح باب التقدم للتظلمات لطلاب الثانوية العامة 2021/2022 بداية من يوم 8 أغسطس حتى يوم 18 أغسطس عبر الرابط التالى من هنا ، وتتمثل أبرز شروط وآليات التقدم للتظلمات لطلاب الثانوية العامة فى الآتى:

تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً، ويتم تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم 300 جنيه لكل مادة، ويكون حضور الطالب بمفرده أو مع ولى أمره ويمنع اصطحاب مدرس المادة، مع ضرورة الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى، ويتم تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى وولى الأمر.

ويقوم الطالب بالاطلاع على صورة البابل شيت، ونموذج الإجابة، مع مراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها، وفى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونياً، ويتم تجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، على أن يتم اعتماد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.