انت الان تتابع خبر بالاسماء- مصرع وإصابة 20 شخص في حادث مروع بـ”الإسماعيلية”والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أصيب 7 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 13 آخرون، إثر حادث انقلاب سيارة انقلاب ميكروباص صباح اليوم، الأربعاء، على طريق” القاهرة- الإسماعيلية”، بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة الإسماعيلية بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى مستشفى فايد والمصابين إلى المركز الطبى العالمى بالإضافة إلي الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وأشار التقرير الطبي عن الحادث إلي مصرع كلا من

بسمة فاروق السيد 45 عاما تقيم بهنباي محافظة الشرقية ومصطفى السيد سعدة 45 عاما وأصالة عصام السيد 20 عاما تقيم والطفل السيد مصطفى السيد 10 أعوام ومحمد فاروق السيد 42 عاما وعصام فاروق السيد 50 عاما وريم صلاح السيد 22 عاما، وجميعهم مقيمين ببنهباي محاقطة الشرقية، وتم نقلهم إلى مشرحة فايد.

وأصيب كلا من الطفل زين محمود مصطفي 4 سنوات، وآلاء عصام فاروق 28 عاما، ومني سعيد السيد 34 عاما، ونورهان عصام فاروق 13 عاما، ومحمد صلاح السيد 25 عاما، وعصام محمد فاروق 11 عاما، ورؤى أحمد مصطفى 8 أعوام، وأروى عصام فاروق 17 عاما، وأحمد محمد فاروق 15 عاما، وأسماء يحيى عبدالحميد 40 عاما، وجنا هشام محمد 10 أعوام، وجنا شريف الشحات 12 عاما، وجميعهم مقيمين في بنهباي بمحافظة الشرقية، ومحمد الشريف الشحات 10 أعوام، ومقيم في شبرا الخيمة بالقاهرة