عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء : نار في كل حته

انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء : نار في كل حتهوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يسود طقس اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2022 شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، و جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية في ساعات الليل.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة في الجو على الكثير من مناطق جمهورية مصر العربية، مما يعطي الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022:

1- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.