انت الان تتابع خبر الإسكان تبشر سكان هذه المدن : إنشاء مدارس ومستشفيات ومحالات تجارية لكم والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- أعلن المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2022، عن تخصيص عدد من قطع الأراضي لبناء مشروعات متكاملة في عدد من المدن الجديد.

وأوضح الجزار، أن عدد قطع الأراضي التي تم تخصيصها لبناء مشروعات عمرانية متكاملة، ومدارس، وحضانة، ومستشفى، وأنشطة سكنية، وتجارية، وإدارية، وصناعية بلغ عددها 32 قطعة أرض في 18 مدينة جديدة.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن من بين المدن التي تم تخصيص هذه المشروعات لها مدينة أكتوبر و15 مايو وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة ومدينة ناصر الجديدة ومدينة القاهرة الجديدة ومدينة السادات ومدينة العبور وحدائق أكتوبر ومدينة السويس الجديدة وغيرها.