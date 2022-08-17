انت الان تتابع خبر بتكلفة تفوق الـ 75 مليار جنيه – زيادة المعاشات لأكثر من 10 مليون مواطن بنسبة 50%والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- كشفت بعض المصادر من داخل أروقة وزارة التضامن الإجتماعي عن زيادة قيم المعاشات لأكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد، خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر عن زيادة المعاشات بنسبة 50%، بداية عام 2018 حتى 30 يونيو العام الماضى والتي بلغت تكلفتها أكثر من 75 مليار جنيه مصري، مشيرة إلي أن في عام 2022، شهد أصحاب المعاشات زيادة تقدر بنسبة 14% على إجمالى قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه.

وأضافت مصادر وزارة التضامن أن المعاشات زادت أيضاً في عام 2021 بنسبة تبلغ 13، فيما ارتفعت في شهر أبريل الماضي بنفس النسبة أيضا وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.