حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - هي غدة صغيرة جداً بتفرز هرمون الثيروكسين الضروري للحياة ، ده غير ان هرمونات الغدة الدرقية ليها تأثير علي معظم وظائف الجسم الحيوية

زي ضربات القلب ، ومعدل حرق السعرات الحرارية والخُصُوبَة، والهضم ، وترميم الجلد، والنمو، وإنتاج الحرارة،.

و أي خلل في نشاط الغدة بيسبب مشاكل زي نقصان الوزن أو زيادته

و في المرحلة الأولي ممكن نعالج نشاط الغدة الزايد أو الناقص من خلال العلاج

طب أمتي بنلجئ للحل الجراحي !؟

التدخل الجراحي هو إختيار بنلجأ ليه لتجنب حدوث اي مضاعفات خطيرة .. زي :

- عدم الإستجابة للعلاج الدوائي لحالة فرط نشاط الغدة الدرقية.

- لو في تضخم كبير في الغدة الدرقية و سبب أعراض إنضغاطية زي التأثير بشكل كبير في التنفس أو البلع .

- في-حالة وجود أورام سرطانية بالغدة الدرقية .

لو بتعاني من أي مشكلة في الغدة الدرقية معاك من السبت إلي الخميس من 8:30 صباحاً حتى 3:00 مساءً

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و أفتكر دايماً .. اكشف تعيش مطمن

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