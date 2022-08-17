عاجل.. السيسى يصدر قرارا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وقدم الرئيس الشكر، لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى، ويقبل اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه. جاء ذلك فى نبأ عاجل نشرته قناة "إكستر نيوز".

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