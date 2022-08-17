الصحة: مقاطع الفيديو التوعوية تخطت حاجز الـ20 مليون مشاهدة خلال 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن مقاطع الفيديو التوعوية على منصات التواصل الاجتماعى للوزارة، تخطت حاجز الـ20 مليون مشاهدة لـ950 مقطع فيديو توعوى، تم تداوله عبر منصات الوزارة الموثقة، خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى 2022.





يأتى ذلك فى إطار تفعيل دور الوزارة فى إبراز ما حققته مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة، ونشر الوعى الصحى بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأهمية تلقى اللقاحات، ومواجهة الشائعات، وتقديم نصائح طبية خاصة بأصحاب الأمراض المزمنة (سكر، ضغط، قلب، اعتلال كلوى).

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المنشورات التوعوية خلال النصف الأول من العام الجارى بلغ 7 آلاف منشور توعوى، على مختلف منصات الوزارة الموثقة، حيث حققت 6 ملايين تفاعل، واستهدفت أكثر من 12 مليون متابع من جميع الفئات العمرية.

وأوضح عبدالغفار، أن المحتوى قد اشتمل على عدة حملات توعوية فى مناسبات مهمة، ومنها "رمضان بصحة" التى قدمت نصائح لاتباع نظام غذائى صحى، فى ظل تغيير العادات الغذائية خلال شهر رمضان، كما تم إطلاق حملة "عيد بأمان" للتوعية بالعادات الغذائية السليمة وخطورة تناول الأسماك المملحة خلال شم النسيم وعيد الفطر المبارك، إضافة إلى نصائح عن ضرورة الاعتدال فى تناول الكحك والبسكويت وحلوى العيد.

وتابع عبدالغفار، أن حملة "عيد بأمان" اشتملت أيضا على النصائح الواجب اتباعها من قبل الحجاج المصريين من وقت سفرهم وحتى بعد عودتهم من الأراضى المقدسة، وتم تقديم عدد من النصائح مع دخول فصل الصيف وخصوصًا لكبار السن لحمايتهم من الإجهاد الحرارى، مضيفا أن الوزارة عملت على نشر ثقافة الإسعافات الأولية، إلى جانب المواد التوعوية الخاصة بأهمية تلقى لقاح فيروس كورونا، للحماية من الإصابة بالأعراض الشديدة، وأن الوزارة تتلقى كل أسئلة المتابعين، وتقدم إجاباتها عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعى.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أطلقت عددا من المنصات الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وشملت:

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حساب وزارة الصحة والسكان على إنستجرام.. اضغط هنا

حساب وزارة الصحة والسكان على لينكدإن.. اضغط هنا