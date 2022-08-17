عاجل- طارق عامر يشكر الرئيس السيسى على مساندته له خلال فترة توليه منصبه

جدة - نرمين السيد - وأكد عامر، أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة و لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس السيسى.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر، لطارق عامر، محافظ البنك المركزى، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى.

وقبل الرئيس اعتذار عامر عن الاستمرار فى منصبه.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا، اليوم، بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية.