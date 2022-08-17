وزير التنمية الكندى يشيد بتوجه مصر نحو مشروعات الأمن الغذائى والمائى

جدة - نرمين السيد - ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع هارجيت ساجان وزير التنمية الدولية والوزير المسؤول عن وكالة التنمية الاقتصادية لمنطقة المحيط الهادئ الكندية، مجالات التعاون المشترك فى تغير المناخ والتنوع البيولوجى وخاصة تمويل التكيف، فى إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27 واستضافة كندا لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجى COP15.





ثمنت وزيرة البيئة، وفقا لبيان صحفى، العلاقات الممتدة بين البلدين فى مجال البيئة ومن خلال وكالة التعاون الدولى الكندية والدعم الذى قدمته فى إعداد أول قانون للبيئة فى 1994، ودفع أجندة العمل البيئى، وأيضا الدور الذى لعبه وزير البيئة الكندى فيما يخص تمويل المناخ وعرض قصص النجاح والعمل على التقارب بين مصالح الدول النامية والمتقدمة، والذى نأمل أن نستكمل العمل عليه فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.

كما أشادت الوزيرة بدعم الجانب الكندى لملف التنوع البيولوجى، واستضافة كندا لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجى COP15 فى وقت حرج للعالم لا يحتمل تأخير فى إصدار خارطة عمل التنوع البيولوجى لما بعد 2020، والتى بذلت مصر جهدا حثيثا فى إعداد مسودتها خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى السابق COP14.

وأكدت الدكتورة ياسمين أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 باعتباره مؤتمر للتنفيذ يسعى لإتاحة الفرصة لكل الدول الأطراف للخروج بمزيد من النتائج العملية القابلة للتنفيذ، العمل على المقترح الكندى فى مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 بمضاعفة تمويل التكيف، موضحة أن التحدى الأكبر هو إمكانية وصول الدول للتمويل، خاصة فى ظل حركات التحول للتكيف وخطط التكيف الوطنية للدول، مما سيضع أمام المؤتمر ضرورة ملحة لمناقشة زيادة حجم تمويل المناخ وآليات تسهيل الوصول إليه.

وأضافت الوزيرة، أن مطالبة الدول بتحديث خطط مساهماتها الوطنية، أظهر تحدى ضرورة إيجاد مشروعات التكيف الجاذبة للتمويل البنكى، خاصة وأن مشروعات التخفيف أكثر جاذبية للتمويل والاستثمار، لذا حرصت مصر خلال تحديثها لاستراتيجية مساهماتها الوطنية وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 على ترجمتها لحزم من المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار، فى ظل توجه المساواة فى تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، وتفعيل اتفاقية سانتيجو للخسائر والأضرار وعلاقتها بالتكيف، وعرض هذه التجربة فى مؤتمر المناخ COP27.

ولفتت الوزيرة أن مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 تسعى إلى ضمان وصول الدول لتمويل التكيف وربطه بالخطوط الوطنية للتكيف، وعرض التجارب وقصص النجاح من مختلف الدول التى يمكن تكرارها والبناء عليها سواء على مستوى المجتمعات المحلية المتضررة أو إصلاح السياسات أو الاستثمارات الضخمة، بالإضافة إلى دفع الهدف العالمى للتكيف المزمع إعلانه فى مؤتمر المناخ COP28، والذى سيسهل وضع مرجعية قياسية للتكيف تسهل وضع أهداف كمية يمكن العمل على تحقيقها وربطها بالآليات التمويلية المختلفة لتحقيق تقدم حقيقى فى مجال التكيف، وإمكانية التعاون مع الجانب الكندى فى دفع تمويل التكيف، خاصة مع قيام كندا بدور حيوى فيما يخص توصيل تمويل المناخ ومراعاة مصالح الدول النامية.

ومن جانبه، أشار وزير التنمية الدولية الكندى إلى حرص بلاده على دفع أجندة العمل المناخى وتمويل المناخ وخاصة المتعلق بالتكيف، وتقديم الدعم للوصول لتنفيذ حقيقى، والخروج بأفكار ومشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، وتقديم التكنولوجيات المتطورة فى هذا المجال، مشيدا بتوجه مصر نحو مشروعات الأمن الغذائى والمائى والتى ترتبط بقضية التنوع البيولوجى.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر خلال إعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ حرصت على إحراز عدد من الخطوات الهامة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بمجموعة من الأهداف فى التخفيف والتكيف وتمويل المناخ وحوكمة المناخ والتكنولوجيا والبحث العلمى، وتحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة بهدف طموح فى مجال الطاقة من خلال قطاعات الكهرباء والغاز والبترول والنقل، وإعداد الأولويات الوطنية للانتقال العادل للطاقة 2030، من خلال ربط إضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة باستخدامها فى الزراعة واستنباط محاصيل جديدة قادرة على مواجهة الظروف المناخية الحادة، وتحلية المياه، مما يقدم مثال جيد فى ربط الاحتياجات الأساسية للإنسان وطموحات الدول النامية بالاعتماد على الطاقة المتجددة فى تحقيق الأمن الغذائى والمائى، من خلال أشكال مختلفة من التمويل كإشراك القطاع الخاص والتمويل المختلط، مما يجعل مشروعات التكيف جاذبة للتمويل البنكى.

وقد أشاد الوزير الكندى بفكرة مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، مؤكدا أن العالم يحتاج تنمية حقيقية فى الاستثمار تقوم على القدرات الوطنية للدول ودعم حكومى بالإجراءات والمناخ الداعم، واختيار الانظمة المناسبة للاستثمار، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى قيام مصر بتقديم حزمة من الحوافز الخضراء من خلال قانون الاستثمار الجديد لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المشروعات الخضراء فى مجالات المخلفات والطاقة والهيدروجين الأخضر والنقل الكهربى وبدائل البلاستيك.

كما ناقش الجانبان التعاون خلال الأيام الموضوعية التى ستنفذ ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، ومنها يوم الزراعة والأمن الغذائى والتكيف، ويوم المياه، ويوم المناطق الساحلية والتنوع البيولوجى، وأيضا يوم المجتمع المدنى ودمج النوع، ويوم التخفيف ويوم الحياد الكربونى.