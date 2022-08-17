محافظ المنوفية: تمويل 96 مشروعا اقتصاديا بإجمالى 700 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ المنوفية، إبراهيم أحمد أبو ليمون، أنه جرى تمويل 96 مشروعًا اقتصاديًا، بإجمالى 702 ألف جنيه فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات ممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.





وقال المحافظ -فى تصريح اليوم الأربعاء- إننا نحرص على توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تسهم فى زيادة دخل الأسر والحد من البطالة. وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، وخاصة المشروعات التى لها مردود اقتصادى للفلاح وتعمل على توفير المياه وتقليل المهدر منها، مع التأكيد على سداد الأقساط فى مواعيدها طبقًا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتى يمكن للمشروع الاستمرار فى تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتى تسهم فى رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلى. من جانبه، أوضح السكرتير العام، عماد يوسف، أنه تمت الموافقة على تمويل المشروعات التى تقدم بها المواطنون من 32 وحدة محلية قروية وتم مراجعتها ومعاينة المشروعات التى سيتاح التمويل لها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيق أرباح تسهم فى تحسين مستوى المعيشة للمقترضين فى مجالات الإنتاج الحيوانى ومشروعات الميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع ومشروعات أخرى متنوعة.

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