«متتجوزوش واحد مش محترم».. نصائح أمين الفتوى للفتيات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الوردانى خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، إن الاحترام جزء من هوية الإنسان وحين يفقد الإنسان الاحترام يفقد جزء من إنسانيته، وهى مسألة لا علاقة لها بمسألة الحب، حيث كان يقال فى الماضى "إذا زاد الحب قل التكلف" ولكنها مقولة يرى أنها خاطئة.

وشدد على أن الاحترام طريقة للتعبير عن الحب، حيث أن الحب له 4 معانى وهى الأمان والاهتمام والاحترام والتقدير، ولهذا يرى أنه إذا زاد الحب زاد التكلف والأدب، مشيرًا إلى أن هناك خلل قد يحدث لأن البعض يقلل الاحترام بينه بين الطرف الآخر لمداواة بعض النقص الموجود لديه، مثل أب لا يستطيع أن يدير العلاقة بينه وبين ابنه فيسمح للصغير بالتجاوز فى حقه للتقرب منه، وهذا شيء خاطئ، وكذلك المرأة التى تسمح لمن تحبه أن يتعدى عليها والعكس.

تابع الوردانى: "أرجوكم متتجوزوش واحد مش محترم، والشخص غير المحترم هو الشخص غير عفيف اللسان الذى لا يحترم الناس، لأن عدم الاحترام نوع من أنواع العنف، ويخمش الإنسان ويقلل منه ونوع من تكسير من أمامى لتسوية المراكز الحياتية، مثل شخص يحرج زوجته لأنها أعلى منه شأنًا أو قيمة أو عملًا، ولهذا تسوية المراكز الحياتية تؤدى إلى فساد عظيم فى حياتنا".

وبرنامج "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.