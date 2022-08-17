رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات «حياة كريمة» بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء، زيارة إلى محافظة الإسكندرية يتفقد خلالها عددا من المشروعات القومية والتنموية والخدمية فى نطاق المحافظة، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف.





واستهل رئيس الوزراء الزيارة بتفقد محطة الصرف الصحى بأبو صير ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية. ومن المقرر أن يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى"حياة كريمة" بالمحافظة، وعددا من المشروعات التنموية والصغيرة والمتوسطة الأخرى بالإسكندرية، وهو ما يأتى فى إطار الزيارات الميدانية التى يقوم بها رئيس الوزراء والتى أكد حرصه على القيام بها فى مختلف محافظات مصر لمتابعة تطورات العمل كل المشروعات القومية وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن. وكان رئيس مجلس الوزراء، أكد فى تصريحات سابقة أنه يتم تنفيذ مشروعات كبيرة ومهمة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى، ولتحقيق التنمية الشاملة فى كافة ربوع مصر، ووفق الدراسات والخطط التى تنفذها الدولة المصرية لتحقيق مزيد من التنمية الشاملة.

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