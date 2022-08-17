القوي العاملة: تدريب طلبة جامعة فاروس بالإسكندريةعلي تطبيقات قانون العمل والقوانين ذات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - تم تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة وجامعة فاروس بالإسكندرية بإضافة تدريب جديد لطلبة الجامعة على الأنشطة المختلفة للمديرية وخاصة طلبة كليتي الحقوق والتجارة لتدريبهم على تطبيقات قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وذلك لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، فضلا عن ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلبة الجامعة

وفي هذا الإطار بدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتدريب الطلاب من جامعة فاروس من خلال إدارات المديرية ومكاتبها المختلفة والمنتشرة بالمحافظة ، وذلك بعد النجاح الذي حققته في تدريب طلبة جامعة الإسكندرية والجامعات المصرية في جميع المجالات، والذي يسهم في تخريج جيل جديد مدرباً وقادرا على مواجهة بيئة العمل الواقعية وعلى دراية كافية بكافة مستجدات سوق العمل وآلياته.

وقال وزير القوى العاملة حسن شحاته : إن التدريب يعد من أهم الملفات بالوزارة والتي سيتم العمل على تطويرها الفترة المقبلة في كافة مديريات القوى العاملة بالمحافظات ، حيث أن التدريب يعد خطوة أساسية ومهمة للتأهيل لسوق العمل .

من جانبه نقل مدير المديرية ياسر سعيد تحيات وزير القوى العاملة حسن شحاته ، للطلاب والحضور وتمنياته بنجاح التعاون مع الجامعات من أجل إنتاج شباب واع ومثقف يجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية ليكون قادرا على المنافسة في أسواق العمل.