توجيهات رئاسية بشأن المبدعين ونتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها قالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "تكثيف برامج اكتشاف المبدعين فى جميع المجالات.. الرئيس: تطوير التجلى الأعظم لقيمته الروحية و القاهرة التاريخية لاستعادة الوجه الحضارى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكثيف برامج التدريب الحرفى والفنى للشباب فى القرى، ورفع مستواها، وزيادة عدد المتدربين من الشباب فيها، لاكتشاف المواهب والقدرات المتميزة فى المجال الحرفى والفنى، مع صقلها على مستوى فنى راق، بالنظر لمساهمتها فى دفع عجلة التنمية الشاملة فى مصر التى تحتاج لسواعد جميع أبنائها الموهوبين والمبدعين فى كل المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، خاصة مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بسيناء، ومدن المنصورة الجديدة ، و العلمين الجديدة ، و صوارى، فضلا عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وكذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين .

وعرض الدكتور عاصم الجزار سير العمل فى عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى انتهاء العمل بالمنصورة الجديدة بطول 15 كم على ساحل البحر المتوسط مباشرة. وقد وجه الرئيس بالتدقيق فى مستوى جميع الخدمات التى ستقدم لقاطنى المنصورة الجديدة، والقيام بالتنسيق الحضارى على نحو مستدام يتماشى مع طبيعة الجو بالمنطقة.

فيما قالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "إعلان نتيجة أولى تنسيق اليوم.. وأماكن بالبيطرى والهندسة لطلاب الثانية .. اتجاه لخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة: 81 % للطب و79% للأسنان و77% للعلاج الطبيعى و70% للصيدلة و65% للهندسة"، إن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى يعقد مؤتمرا صحفيا، بمقر التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الطلاب الناجحين بالثانوية العامة، بحد أدنى 365 درجة بنسبة 89.02% للعلمى، و341 درجة بنسبة 83٫17% للرياضيات، و264.5 درجة بنسبة 64.51% للأدبى، وعددهم 117 ألفا و 758 طالبا، منهم 22 ألفا و475 طالبا بالعلمى، و15 ألفا و220 بالرياضيات، و80 ألفا و63 طالبا بالأدبى، كما سيعلن الوزير خلال المؤتمر الحدود الدنيا لكليات القمة لطلاب القسم العلمى، كالطب البشرى وطب الأسنان والعلاج الطبيعى والصيدلة، والحدود الدنيا لكليات القمة بالأدبى كالاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن.

وسيعلن الوزير أيضا موعد بدء المرحلة الثانية للتنسيق والحد الأدنى للقبول بها وعدد طلابها، والأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة بقسميها العلمى والأدبى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، بالإضافة إلى إعلان أعداد الطلاب المتخلفين عن التسجيل خلال مدة المرحلة الأولى، وعدد الطلاب المستنفدين لرغباتهم خلال المرحلة، الذين سيتاح لهم التسجيل مع طلاب المرحلة الثانية.

وقالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "بحث إجراءات إنشاء صوامع تخزين الغلال والحبوب.. مدبولى يتابع احتياطى السلع الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائى".

شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة اتخاذ ما من شأنه توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين بمختلف المحافظات، والتأكيد على أهمية عقد المزيد من الشراكات فى هذا المجال، سعيا لنقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية، وبما يسهم فى توطين هذه الصناعة المهمة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة إجراءات التوسع فى إنشاء صوامع تخزين الغلال والحبوب، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح رئيس الوزراء أن ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير القدرات التخزينية للغلال والحبوب، من خلال إنشاء منظومة الصوامع، ساهم بشكل كبير فى تمكين الدولة من مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، وتوفير الاحتياجات، وتحقيق الأمن الغذائى المصرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى المستمرة بضرورة العمل على وجود رصيد آمن لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية.

وأشار وزير التموين خلال اللقاء، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات للبدء فى تنفيذ صوامع تخزين جديدة فى توشكى تصل سعتها التخزينية إلى نحو 500 ألف طن قمح، موضحا أنه تمت الترسية على الشركة المنفذة، استعداداً للبدء فى أعمال التنفيذ.

بينما قالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "كييف تعلن مغادرة أول سفينة دولية محملة بالحبوب باتجاه إفريقيا.. بوتين يتهم أمريكا بإطالة أمد الحرب فى أوكرانيا وتأجيج النزاعات حول العالم"

شن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هجوما غير مسبوق على الولايات المتحدة، حيث اتهمها بإطالة أمد الحرب فى أوكرانيا وتأجيج الحروب الأهلية والصراعات فى دول أخرى، جاء ذلك فى الوقت الذى دعا فيه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى الغرب إلى الدفاع عن محطة زابوريجيا النووية ضد ما وصفه بالإرهاب الروسى.

ففى خطاب الرئيس الروسى أمام مؤتمر موسكو الدولى العاشر للأمن، اتهم بوتين واشنطن بإثارة اندلاع نزاعات فى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف أن المغامرة الأمريكية المرتبطة بتايوان ليست مجرد رحلة فردية لسياسية لا تتحلى بالمسئولية، بل هى استعراض وقح لعدم احترام سيادة الدول الأخرى، هى جزء من استراتيجية لها أهداف تتبعها الولايات المتحدة عن وعى لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى فى المنطقة والعالم‪ ‬، فى إشارة إلى زيارة نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى إلى تايوان منذ أسبوعين.

فيما قالت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "وفد الأزهر يزور المصابين"، زار محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، مصابى الحادث بمستشفى إمبابة العام (مستشفى الموظفين)، وقدم واجـب العـزاء فى مقر كنيسة الملاك ميخائيل بإمبابة، يرافقه وفد أزهرى من قيادات وعلماء الأزهر فى مقدمتهم الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر.

وحرص الوفد على زيارة الشاب محمد يحى أحد أبطال الإنقاذ فى كنيسة أبو سيفين بالجيزة؛ والذى سارع فور رؤيته لاشتعال النيران بها لإنقاذ جيرانه وخاطر بحياته لإنقاذ عدد من الأطفال حيث اطمأن على صحة الشاب، وتقديم الشكر له على شجاعته وتضحيته للمساعدة فى إنقاذ إخوانه وجيرانه.

وأبلغ الضوينى تحيات الإمام الأكبر د.أحمد الـطـيـب، شيخ الأزهـر للشاب المصـرى الأصيل محمد يحيى، وتمنياته له ولجميع المصابين بالشفاء العاجل، وأضاف أن ما فعله هذا الشاب يعكس شجاعة وشهامة المصريين التى تظهر فى المواقف الصعبة

من جانبها قالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "النقل، توقع وثيقة شروط إدارة القطار الكهربائى السريع"، وشهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع وثيقة الشروط الأساسية الخاصة بإدارة وتشغيل الخطوط الثلاثة لشبكة القطار الكهربائى السريع بإجمالى أطوال 2000 كم وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركتى السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان "والسويدى اليكتريك".

يأتى ذلك ‏تمهيدا للتعاقد النهائى معها لإدارة وتشغيل الشبكة لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة 15 سنة أخرى وبإجمالى فترة تعاقد 30 سنة.

فيما قالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "إصابة وزير التنمية المحلية و6 من أفراد الحراسة فى حادث مرورى على طريق وادى النطرون" تعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أمس، لحادث مرورى بطريق وادى النطرون أثناء توجهه إلى مدينة العلمين الجديدة لحضور اجتماع مع مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتم نقل الوزير، إلى مستشفى العلمين التخصصى، لإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية وتلقى العلاج اللازم، حيث أظهرت الفحوصات الأولية وجود كدمات بسيطة فى جسم الوزير.

وقال الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه تم عمل الفحوصات الطبية لـ 6 أفراد من طاقم الحراسة الخاصة بوزير التنمية المحلية، إثر تعرض مركبة لحادث تصادم مع سيارة نقل مقطور بطريق وادى النطرون جنوب العلمين.

وأشار البلتاجى، إلى أنه تم نقل المصابين لمستشفى العلمين التخصصى بـ 5 سيارات إسعاف من مكان الحادث، بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم ميدانيا، وتم عمل الفحوصات الطبية لهم من خلال أجهزة الإشاعة لتحديد الإصابات مع وضعهم تحت الملاحظة الطبية.

كانت ثلاث سيارات من بينها سيارة وزير التنمية المحلية وسيارتا حراسة ضمن الموكب اصطدموا عرضيا بسيارة نقل مقطورة بتقاطع طريق فرعى خاص بإحدى شركات البترول بالكيلو 60 طريق وادى النطرون العلمين، مما أسفر عن إصابة 7 من بينهم وزير التنمية المحلية و6 من أفراد الحراسة الخاصة به.

فيما قالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "التعليم تطلع طلاب الثانوية العامة المتظلمين على أوراق الإجابات"، بدأت وزارة التربية والتعليم، أمس، إطلاع طلاب الثانوية العامة على أوراق الإجابة فى المواد المتظلمين من درجاتها فى الكنترول الرئيسى بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر حتى يوم غد الخميس، مع تحديد لجان للنظام والمراقبة التى تتوسط المديريات التعليمية لتكون مقرا للإطلاع بداية من السبت المقبل تيسيرا على أولياء الأمور.

ووضعت الوزارة ضوابط للتظلمات شملت: التزام الطالب المتظلم وولى أمره باتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات فى مقرات تظلمات الثانوية العامة، مع ضرورة أن يلتزم الطالب بموعد ومكان الإطلاع على أوراقه فى المواد المتظلم منها، ومنع اصطحاب مدرس المادة، ومنع اصطحاب الموبايل، موضحة أنه سيتم تسليم الطالب وولى أمره مظروف يتضمن البابل شيت الخاص بالطالب فى المواد المتظلم منها ونموذج الإجابة الخاص الذى تم التصحيح بناء عليه ليستطيع المقارنة بين إجاباته والإجابات الصحيحة المدونة فى نموذج الإجابة. وأكدت الوزارة، أنه حال ما إذا تبين أن هناك درجات للطالب المتظلم يتم تشكيل لجنة من واضعى الامتحانات ومستشار المادة الدراسية: لإقرار هذه الزيادة ومنحها لكراسة الإجابة المتظلم فيها الطالب مع تعديل نتيجة الطالب واسترداد رسوم التظلم.

ومن جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم رضا حجازى، تحديد عدد من لجان النظام والمراقبة التى تتوسط المديريات التعليمية لتكون مقرا لإطلاع الطلاب المتظلمين على أوراق الإجابة، بدلا من المركز الرئيسى للتقدير بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بدءا من السبت 20 أغسطس الحالى، ولحين الانتهاء من جميع التظلمات التى تم التقدم بها خلال الفترة القانونية المقررة. وأوضح حجازى، أنه بالنسبة للطلاب الذين لن يتمكنوا من الحضور فى المواعيد المحددة لهم خلال الأيام المحددة بدءا من أمس وحتى يوم غد الخميس 18 أغسطس؛ عليهم التوجه إلى القطاع التابع لهم حسب الجدول المعلن بداية من السبت المقبل.