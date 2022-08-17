القوى العاملة: تدريب طلبة جامعة فاروس على تطبيقات قانون العمل

جدة - نرمين السيد - فعلت وزارة القوى العاملة بروتوكول التعاون الموقع مع جامعة فاروس بالإسكندرية، بإضافة تدريب جديد لطلبة الجامعة على الأنشطة المختلفة للمديرية وخاصة طلبة كليتى الحقوق والتجارة لتدريبهم على تطبيقات قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وذلك لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، فضلا عن ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلبة الجامعة.





وبدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتدريب الطلاب من جامعة فاروس من خلال إدارات المديرية ومكاتبها المختلفة والمنتشرة بالمحافظة، وذلك بعد النجاح الذى حققته فى تدريب طلبة جامعة الإسكندرية والجامعات المصرية فى جميع المجالات، والذى يسهم فى تخريج جيل جديد مدرب وقادر على مواجهة بيئة العمل الواقعية وعلى دراية كافية بكل مستجدات سوق العمل وآلياته.

وقال وزير القوى العاملة حسن شحاتة إن التدريب يعد من أهم الملفات بالوزارة والتى سيتم العمل على تطويرها الفترة المقبلة فى كل مديريات القوى العاملة بالمحافظات، حيث أن التدريب يعد خطوة أساسية ومهمة للتأهيل لسوق العمل. ونقل مدير المديرية ياسر سعيد تحيات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، للطلاب والحضور وتمنياته بنجاح التعاون مع الجامعات من أجل إنتاج شباب واع ومثقف يجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية ليكون قادرا على المنافسة فى أسواق العمل.

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