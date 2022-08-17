حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 18-8-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 08:26 صباحاً - حظك اليوم برج الثور الخميس 18-8-2022

مهنياً: تبدأ صفحة جديدة وتقطف ثمار جهودك، وتتمتع بسرعة خاطر وبقدرة على طرح الأمور بمهارة فائقة تدهش محاوريك أو مناقشيك

عاطفياً: تحسم أمرك وتبدأ مشروعاً جديداً قد يتعلق بالعائلة أو بعلاقة عاطفية جديدة تعلق عليها آمالاً كبيرة جداً

صحياً: أنصح لك البقاء بعيداً عن بعض الأعمال المتعبة أو التي قد ترهقك

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 18-8-2022

مهنياً: يوم واعد على الصعيد المهني، وبانتظارك تغييرات جذرية وترتيب بعض الأمور ووضع حد نهائي لها

عاطفياً: لا تحاسب الحبيب على كل كلامه فتصرفاتك معه لم تكن أفضل في المدة الأخيرة

صحياً: قلّة الحركة والإكثار من تناول الطعام لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع الى ممارسة الرياضة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 18-8-2022

مهنياً: توقعاتك والمحاذير التي كنت تخشاها، يبدو أنها ستواجهك في الأيام المقبلة لكنّك تتخطى المرحلة بأقلّ ضرر ممكن

عاطفياً: تتغلب اليوم على الكثير من الضغوط وتتخذ القرار الأمثل بغية التخلص مما يزعج الشريك

صحياً: لا تقترب إطلاقاً من المأكولات الدسمة، ولا تحاول طلب المأكولات الجاهزة، فهي لا تفيدك إطلاقاً

حظك اليوم برج الاسد الخميس 18-8-2022

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى فترة مليئة بالحركة والسفر واللقاءات، وقد تضطر إلى الاهتمام بشؤون تشغلك عن المشاريع الجديدة

عاطفياً: الأجواء لا تساعدك اليوم على التعاطي مع الشريك كما هي العادة ما يثير استغرابه نوعاً ما

صحياً: تتفاعل بقوة مع النشاطات الرياضية وتشارك في كل ما هو مفيد للصحة

حظك اليوم برج العذراء الخميس 18-8-2022

مهنياً: تتلقى الأجوبة التي طالما انتظرتها وتحصل على فرصة ثمينة لاظهار كفاءة وجدارة

عاطفياً: بعض الانفعالات والمواقف السلبيّة تفسد الأجواء الجميلة وتثير الحساسيات بينك وبين الشريك

صحياً: أبذل قصارى جهدك للقيام بساعة تمارين رياضية كل يوم، واتبع معها حمية غذائية مدروسة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 18-8-2022

مهنياً: لهذا اليوم التأثير الإيجابي في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولوعلى المدى البعيد

عاطفياً: تحاول أن تجد الحلول للمشكلات من دون تشنّج، المهم أن تنفتح على المحيط وأن تعبّر عن رغباتك وطريقة تفكيرك بلا تحفظ

صحياً: لا تدع خيارك يميل نحو كل ما قد يعرض صحتك للخطر، إنتبه وكن واعياً

حظك اليوم برج العقرب الخميس 18-8-2022

مهنياً: يوفّر لك هذا اليوم صداقات حلوة ولقاءات وتغييراً يطرأ ويدعوك إلى المجازفة فتقدم بلا خوف

عاطفياً: علاقتك العاطفية تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما المفضل لتجديد شهر العسل

صحياً: انتبه إلى صحتك ولا تجعل كل شيء يتراكم عليك بصورة مفاجئة

حظك اليوم برج القوس الخميس 18-8-2022

مهنياً: تتفق مع جماعات جديدة وترتبط بصداقات مهمة، محبة الزملاء تزداد يوماً بعد يوم، والفضل طريقة معالجتك الأمور بصدق وشفافية

عاطفياً: تعرف جيداً كيف تنال إعجاب الحبيب وتثيره بجاذبيتك وشخصيتك الممتعة وروحك المرحة

صحياً: الامتناع عن بعض المأكولات المفضلة لديك مفيد، ولا سيما أنها غنية بالدهنيات والنشويات المسببة للبدانة

حظك اليوم برج الجدي الخميس 18-8-2022

مهنياً: تزهو بنفسك وتشعر بالارتياح وتزدهر الأوضاع وتكبر شعبيتك كما جاذبيتك وتشعر بالحيوية الكبيرة تعود اليك

عاطفياً: تكثر المساعي لتمتين أواصر العلاقة والمصالحة، من خلال لقاءات رومانسية أو جلسات حميمة دافئة

صحياً: الوضع الصحى مستقر مع بعض المشاكل البسيطة التي تخص الجهاز الهضمي والدورة الدموية

حظك اليوم برج الدلو الخميس 18-8-2022

مهنياً: يسهم حضورك اللافت وشخصيتك القوية في تعزيز موقفك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع

عاطفياً: أنت مدعو الى الاهتمام بالشريك وتجنّب النزاعات والدعاوى القضائية والأسفار

صحياً: تعتقد أن عدم ممارستك الرياضة لا تنتج منه عوارض لاحقاً، أنت مخطئ

حظك اليوم برج الحوت الخميس 18-8-2022

مهنياً: تتخلص من بعض المشاكل البسيطة، وفي المقابل تتاح أمامك فرص محتملة لاسترجاع حق أو للعودة إلى الماضي كي تحاسب مَن أساء إليك

عاطفياً: تجد سهولة في التعامل مع حبيبك كما تلقى منه كل الدعم المعنوي وغيره

صحياً: تلاحظ منذ مدة أن شعرك يتساقط بكثرة، فتسارع إلى الطبيب لمعرفة السبب