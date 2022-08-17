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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 18-8-2022

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 08:26 صباحاً - حظك اليوم برج الثور الخميس 18-8-2022

مهنياً: تبدأ صفحة جديدة وتقطف ثمار جهودك، وتتمتع بسرعة خاطر وبقدرة على طرح الأمور بمهارة فائقة تدهش محاوريك أو مناقشيك

عاطفياً: تحسم أمرك وتبدأ مشروعاً جديداً قد يتعلق بالعائلة أو بعلاقة عاطفية جديدة تعلق عليها آمالاً كبيرة جداً

صحياً: أنصح لك البقاء بعيداً عن بعض الأعمال المتعبة أو التي قد ترهقك

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 18-8-2022

مهنياً: يوم واعد على الصعيد المهني، وبانتظارك تغييرات جذرية وترتيب بعض الأمور ووضع حد نهائي لها

عاطفياً: لا تحاسب الحبيب على كل كلامه فتصرفاتك معه لم تكن أفضل في المدة الأخيرة

صحياً: قلّة الحركة والإكثار من تناول الطعام لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع الى ممارسة الرياضة

حظك اليوم برج السرطان الخميس 18-8-2022

مهنياً: توقعاتك والمحاذير التي كنت تخشاها، يبدو أنها ستواجهك في الأيام المقبلة لكنّك تتخطى المرحلة بأقلّ ضرر ممكن

عاطفياً: تتغلب اليوم على الكثير من الضغوط وتتخذ القرار الأمثل بغية التخلص مما يزعج الشريك

صحياً: لا تقترب إطلاقاً من المأكولات الدسمة، ولا تحاول طلب المأكولات الجاهزة، فهي لا تفيدك إطلاقاً

حظك اليوم برج الاسد الخميس 18-8-2022

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى فترة مليئة بالحركة والسفر واللقاءات، وقد تضطر إلى الاهتمام بشؤون تشغلك عن المشاريع الجديدة

عاطفياً: الأجواء لا تساعدك اليوم على التعاطي مع الشريك كما هي العادة ما يثير استغرابه نوعاً ما

صحياً: تتفاعل بقوة مع النشاطات الرياضية وتشارك في كل ما هو مفيد للصحة

حظك اليوم برج العذراء الخميس 18-8-2022

مهنياً: تتلقى الأجوبة التي طالما انتظرتها وتحصل على فرصة ثمينة لاظهار كفاءة وجدارة

عاطفياً: بعض الانفعالات والمواقف السلبيّة تفسد الأجواء الجميلة وتثير الحساسيات بينك وبين الشريك

صحياً: أبذل قصارى جهدك للقيام بساعة تمارين رياضية كل يوم، واتبع معها حمية غذائية مدروسة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 18-8-2022

مهنياً: لهذا اليوم التأثير الإيجابي في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولوعلى المدى البعيد

عاطفياً: تحاول أن تجد الحلول للمشكلات من دون تشنّج، المهم أن تنفتح على المحيط وأن تعبّر عن رغباتك وطريقة تفكيرك بلا تحفظ

صحياً: لا تدع خيارك يميل نحو كل ما قد يعرض صحتك للخطر، إنتبه وكن واعياً

حظك اليوم برج العقرب الخميس 18-8-2022

مهنياً: يوفّر لك هذا اليوم صداقات حلوة ولقاءات وتغييراً يطرأ ويدعوك إلى المجازفة فتقدم بلا خوف

عاطفياً: علاقتك العاطفية تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما المفضل لتجديد شهر العسل

صحياً: انتبه إلى صحتك ولا تجعل كل شيء يتراكم عليك بصورة مفاجئة

حظك اليوم برج القوس الخميس 18-8-2022

مهنياً: تتفق مع جماعات جديدة وترتبط بصداقات مهمة، محبة الزملاء تزداد يوماً بعد يوم، والفضل طريقة معالجتك الأمور بصدق وشفافية

عاطفياً: تعرف جيداً كيف تنال إعجاب الحبيب وتثيره بجاذبيتك وشخصيتك الممتعة وروحك المرحة

صحياً: الامتناع عن بعض المأكولات المفضلة لديك مفيد، ولا سيما أنها غنية بالدهنيات والنشويات المسببة للبدانة

حظك اليوم برج الجدي الخميس 18-8-2022

مهنياً: تزهو بنفسك وتشعر بالارتياح وتزدهر الأوضاع وتكبر شعبيتك كما جاذبيتك وتشعر بالحيوية الكبيرة تعود اليك

عاطفياً: تكثر المساعي لتمتين أواصر العلاقة والمصالحة، من خلال لقاءات رومانسية أو جلسات حميمة دافئة

صحياً: الوضع الصحى مستقر مع بعض المشاكل البسيطة التي تخص الجهاز الهضمي والدورة الدموية

حظك اليوم برج الدلو الخميس 18-8-2022

مهنياً: يسهم حضورك اللافت وشخصيتك القوية في تعزيز موقفك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع

عاطفياً: أنت مدعو الى الاهتمام بالشريك وتجنّب النزاعات والدعاوى القضائية والأسفار

صحياً: تعتقد أن عدم ممارستك الرياضة لا تنتج منه عوارض لاحقاً، أنت مخطئ

حظك اليوم برج الحوت الخميس 18-8-2022

مهنياً: تتخلص من بعض المشاكل البسيطة، وفي المقابل تتاح أمامك فرص محتملة لاسترجاع حق أو للعودة إلى الماضي كي تحاسب مَن أساء إليك

عاطفياً: تجد سهولة في التعامل مع حبيبك كما تلقى منه كل الدعم المعنوي وغيره

صحياً: تلاحظ منذ مدة أن شعرك يتساقط بكثرة، فتسارع إلى الطبيب لمعرفة السبب

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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