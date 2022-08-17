أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد أيمن عاشور نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، وذلك بمجمع التعليم الخاص، بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

القاهرة

يجتمع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بمديرى المديريات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة خطة الدعوة بالمساجد فى المرحلة الراهنة.

القاهرة

تنطلق فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

القاهرة

ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، أمسية يعرض خلالها فيلم "بتوقيت القاهرة " للمخرج أمير رمسيس وبطولة كل من نور الشريف، وميرفت أمين، وسمير صبرى.

القاهرة

يشارك فنانا الأوبرا المطربان مصطفى النجدى، وندى سيد، فى تمام الساعة السابعة مساء، فى صالون نادى طلعت حرب الثقافى "القوة الناعمة وبناء الإنسان"، الذى يقام تحت رعاية الأستاذ محمد الأتربى رئيس النادى ورئيس اتحاد البنوك العربية فى القاعة الرئيسية بالنادى.

القاهرة

يواجه فريق النادى الاهلى مضيفه إيسترن كومبانى فى التاسعة مساء على استاد المقاولون العرب فى الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز، فيما يواجه فريق نادى انبى ضيفه طلائع الجيش.

نيويورك

كتلة عدم الانحياز فى مجلس الأمن تعقد اجتماعا للاستمرار بالنقاش بشأن مبادرة قبول فلسطين دولة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة.

بغداد

يعقد رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اجتماعا مع القوى السياسية فى القصر الحكومى للبدء فى حوار وطنى.