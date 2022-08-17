حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف أدق التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد فى بيان لها، إنه من المتوقع استمرار ارتفاع الرطوبة ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى أربع درجات مئوية.

وأضافت أن الإحساس بالطقس سيكون شديد الحرارة رطبا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا رطبا نهارًا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا ليلًا على السواحل الشمالية.

ولفتت إلى أن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، تتمثل فى ظهور شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشارت إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 35 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 33 24

دمنهور 32 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 24

السلوم 32 21

سيوة 37 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 26

السويس 35 25

العريش 32 24



رفح 31 23

رأس سدر 36 29

نخل 34 19

نويبع 37 27

طابا 35 26

كاترين 32 19

الطور 33 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 38 29

الفيوم 35 25

بنى سويف 35 25

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 27

قنا 40 28الأقصر 41 28

أسوان 42 29

إدفو 42 28

أبوسمبل 39 28

الوادى الجديد 40 25

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 27

حلايب 35 28