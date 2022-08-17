درجات الحرارة فى 6 أيام.. الأرصاد تواصل التحذير

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع استمرار ارتفاع الرطوبة خلال هذه الفترة ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات مئوية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون خلال هذه الفترة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا رطبا نهارا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية.

طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع الرطوبة ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى أربع درجات مئوية، اليوم الأربعاء.

وأوضح الخبراء أن الإحساس بالطقس سيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية.

توقعات الأرصاد اليوم

أما عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، تظهر شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

واشارت الأرصاد إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.