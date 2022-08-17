إغلاق كوبرى المشير وتحويلات مرورية لـ استكمال المونوريل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، تزامنا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل ورفع وتركيب الكمرات المعدنية.





وقالت الإدارة العامة لمرور القاهرة، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذا الأمر يستلزم الإغلاق الكلى لـ كوبرى المشير اتجاه محور أبو زيد خضر مع تحويل حركة المرور يمينا إلى شارع الوفاء والأمل فالدوران والعودة من أسفل كوبرى الوفاء والأمل فيمينا مسطح كوبرى المشير تجاه محور أبو زيد خضر.

المونوريل

وأضافت: "على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022 ، بداية من الساعة 12 صباحا بعد منتصف الليل، وحتى الساعة 6 صباحا من اليوم نفسه ولمدة 5 ليال".

وشددت الإدارة العامة لمرور القاهرة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة ، لضمان أمن وسلامة المواطنين.