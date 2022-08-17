وزير الأوقاف يعلن موعد إطلاق 4 مقارئ خاصة بالسيدات

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد مختار جمعة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه أول 4 مقارئ للسيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات "الشرقية – الغربية – المنوفية – الإسكندرية".

وأضاف الوزير: "فى إطار جهود وزارة الأوقاف فى العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة فى المجتمع، لأول مرة السيدات شيخات لمقارئ القرآن الكريم ، تم اعتماد أول أربع مقارئ للسيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات "الشرقية – الغربية – المنوفية – الإسكندرية"".

وتابع وزير الأوقاف: "تعقد المقرأة يوم السبت من كل أسبوع عقب صلاة العصر بمصلى السيدات، بدءا من السبت المقبل الموافق 20 أغسطس 2022".