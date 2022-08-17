باقات ورود من الفريق محمد عباس لـ مرضى مستشفى مصر للطيران (صور)

جدة - نرمين السيد - أرسل الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، مساء أمس الثلاثاء، باقات ورود لعدد من المرضى بمستشفى مصر للطيران متمنيا لهم الشفاء العاجل، فى لفتة إنسانية كريمة فى إطار اهتمام الوزارة بالعنصر البشرى.





وقدم الدكتور هشام طاهر، مدير عام الشؤون العلاجية، وفريق من العلاقات العامة بكل من وزارة الطيران المدنى، ومستشفى مصر للطيران، الورود لعدد من المرضى التابعين لشركات وزارة الطيران المدنى، وكذلك بعض حالات من أسر العاملين وأصحاب المعاشات مما كان له بالغ الأثر فى نفوس المرضى وأسرهم. ومن جانبهم، أعرب المرضى عن تقديرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة من الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى، والتى تحمل الكثير من مشاعر الود والاهتمام بالرعاية الطبية للعاملين بالقطاع.

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