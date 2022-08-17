وزير الأوقاف: الإسلام جعل الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة متكاملة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن الإسلام أكد مكانة المرأة؛ فهى نظير الرجل وزوجه وكلاهما سكن لصاحبه، مضيفًا أن ديننا الحنيف لم يبخس أيًّا منهما حقَّه إذ يقول سبحانه وتعالى: "‌فَاسْتَجَابَ ‌لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ"، ويقول سبحانه: "‌مَنْ ‌عَمِلَ ‌صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ".





جاء ذلك خلال تقديم وزير الأوقاف لكتاب "نساء فى القرآن الكريم" الصادر حديثًا عن وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة ضمن سلسلة "رؤية" للنشء، من إعداد الكاتبة حسنات الحكيم، والإخراج الفنى لإيمان حامد.

وأوضح وزير الأوقاف، فى مقدمته للكتاب اليوم الثلاثاء، أن الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة متكاملة ومتبادلة، إذ يقول الحق سبحانه: "‌هُنَّ ‌لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ"، ويقول سبحانه: "‌وَلَهُنَّ ‌مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، ويقول (عز وجل): "‌لِلرِّجَالِ ‌نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) فى خطبة حجة الوداع: "أيها الناسُ إنَّ لكمْ على نسائِكم حقًّا ولنسائِكم عليكُم حقًّا".

ولفت الوزير إلى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) أكد على إكرام المرأة وعدم الجور على أى من حقوقها، فقال (صلى الله عليه وسلم): "مَن كانت له أُنثى فلم يَئِدْها ولم يُهِنْها ولم يُؤثِرْ ولَدَه عليها أدخَلَه اللهُ الجَنَّةَ"، بل ووصى (صلى الله عليه وسلم) بها خيرًا، فقال: "استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا".

وتناولت الكاتبة حسنات الحكيم جانبًا من سيرة بعض النساء اللائى ورد ذكرهن فى القرآن الكريم، بأسلوب شيق يبرز بعض جوانب العبرة والعظة والدروس المستفادة من تلك القصص؛ مما يجعل منه إضافة جيدة لمكتبة الطفل، وهن: أمنا حواء (عليها السلام)، والسيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل (عليه السلام)، والسيدة سارة أم سيدنا إسحاق (عليه السلام)، والسيدة مريم (عليها السلام)، وأم سيدنا موسى (عليه السلام)، وبلقيس ملكة سبأ، والسيدة زليخا، وأم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبى بكر الصديق (رضى الله عنهما)، والسيدة زينب بنت جحش (رضى الله عنها)، والسيدة خولة بنت ثعلبة (رضى الله عنها).