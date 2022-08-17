كريستيانو رونالدو يكذّب الإعلام الإنجليزي: سيعرفون الحقيقة قريبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 أغسطس 2022 12:29 صباحاً - علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الأنباء المترددة عبر وسائل الإعلام المختلفة حول مستقبله في النادي الإنجليزي، مشيرا إلى أن أغلبها أكاذيب.

ويعاني كريستيانو رونالدو من خلال الفترة الحالية بسبب تراجع نتائج مانشستر يونايتد بشكل كبير فى بداية الموسم، إلى جانب عدم المشاركة فى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورد رونالدو على منشور من خلال حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "سيعرفون الحقيقة عندما أجرى مقابلة صحفية في غضون أسابيع قليلة".

وأضاف: "وسائل الإعلام تقول الأكاذيب فقط، لدي دفتر ملاحظات وفي الأشهر القليلة الماضية من ضمن الأخبار الـ100 التي كانت تخصني، كان هناك 5 فقط أخبار حقيقية، تخيل كيف تسير الأمور! 5 نتائج فقط، تخيل كيف تسير الأمور".

وواصل مانشستر يونايتد نتائجه المخيبة للآمال مع انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بسقوطه أمام مضيفه فريق برنتفورد برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما مساء السبت، على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023. ويقع مانشستر يونايتد بدون رصيد فى المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وقاد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو التشكيل الرسمي لليونايتد، أمام برينتفورد للمرة الأولى هذا الموسم، بعد ظهوره بديلا فى لقاء برايتون الماضى، والذى خسره الفريق بنتيجة 2 - 1.