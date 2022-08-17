الجيزة: توحيد زى المدارس للصفوف الأولى بكل مرحلة تعليمية

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم توحيد الزى للصفوف الأولى من كل مرحلة أولى (رياض أطفال والأول الابتدائى والأول الاعدادى والأول الثانوية).





يأتى ذلك بناء على تعليمات أحمد راشد محافظ الجيزة للتيسير على أولياء الأمور وتوفير النفقات ومراعاة الفروق الاجتماعية للاستعداد للعام الدراسى الجديد وتوصيات اللجنة المشكلة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير إدارة المدرسة المنتجة وقسم الملابس بالتعليم الصناعى وموجه عام التعليم الفنى. وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على عدم اجبار ولى الامر على شراء الزى من المدرسة والترسية على أقل سعر مقدم بدراسات الجدوى للمدارس بذات الإدارة وتحت إشراف مدير عام الإدارة والتوجيه المالى والمدرسة المنتجة مع ثبات المواصفات الفنية والعينة التى لا تقل نسبة القطن فيها عن 65 % ودرجة ثبات الصبغة عالية مع مراعاة صحة أبنائنا الطلاب. وتحددت الألوان لمناسبتها للمراحل العمرية كالتالى

مرحلة رياض الأطفال (تيشرت بكم أحمر + بنطلون كحلى)

مرحلة الابتدائية (تيشرت أصفر بكم + بنطلون كحلى)

مرحلة الاعدادية (تيشرت وردى بكم + بنطلون كحلى)

مرحلة الثانوية (تيشرت لبنى بكم + بنطلون كحلى) مع الالتزام بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 فى الترسية واختيار الافضل من حيث مدة الارتباط والتسليم وخلافه، الالتزام بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وشروط الفاتورة القانونية وأن تكون الكترونية ويتم التنفيذ بكل دقة تحت مسئولية مدير عام الإدارة ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

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