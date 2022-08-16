محافظ الإسكندرية يوجه بوضع حلول عاجلة ودائمة لأزمة تكدس المرور

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بحضور جميع الجهات المعنية لبحث مشكلة التكدس المرورى فى الطريق الصحراوى بمنطقة العامرية لوضع حلول جذرية لإنهائها.
أكد الشريف ضرورة التنسيق الكامل بين هيئة الطرق والكبارى وبين شركات الملاحة للبدء فى عمل المعاينات لعمل مداخل ومخارج لسيارات النقل الثقيل بشركات الملاحة بالطريق الصحراوى، وعزل الحركة المرورية بالطريق الصحراوى عن مداخل شركات الملاحة مما يعمل على حل المشكلة بشكل دائم.
وتحدد - خلال الاجتماع يوم الأحد القادم قيام كافة الجهات المعنية لعمل معاينة على الواقع للبدء فى تنفيذ الحلول وإنهاء التكدس المرورى بالطريق الصحراوى.
وفى سياق آخر، أكد محافظ الإسكندرية الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، وحرصا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.
وقال الشريف إنه منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وحتى أمس تم تحصين ما يقرب من 88 ألف رأس ماشية ( أبقار- جاموس- أغنام-ماعز)، مشيدا بجهود مديرية الطب البيطرى فى تحصين وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، حيث تعمل المديرية على التسهيل على مربى الماشية من خلال إرسال قوافل طبية إلى المناطق الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات البيطرية بها.
ومن جانبها؛ أوضحت الدكتور صباح جارح مدير مديرية الطب البيطرى، أنه خلال الأسبوع الثانى من شهر أغسطس تم تحصين 13586 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، بالإضافة إلى تحصين 500 رأس ماشية ضد التسمم الدموى، وعن الثروة الداجنة فقد تم تحصين 3500 طائر ضد انفلونزا الطيوربالإضافة إلى 3800 طائر ضد الأمراض المختلفة.
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